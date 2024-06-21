板塊分析：AI晶片股仍看高一線

美國科技股愈升愈有，經歷前段時間調整後，大部分科技股份又再重回升勢。龍頭晶片股英偉達（Nvidia）股份拆細後繼續上揚，帶領美股再創新高，建議可持續布局科技產業及專注於龍頭指標股的美股及相關基金，以捕捉其增長契機。

英偉達是人工智能（AI）產業的領導者，未來將持續發展軟件與生態系統，以加速AI在企業運用的應用及滲透度。AI題材讓英偉達的盈利大幅增長，其股價與市值同步創下新高，成為全球最頂端市值的公司，拆股後相信可吸引更多資金持續流入。

英偉達拆細增吸引力 事實上，股份拆細很大程度可為企業帶來利好因素，顯示公司前景呈正向發展，且未來盈餘有增長潛力，同時可讓流通股數增加，提升股份流動性，加上拆細後股價降低，也有利提升發行新股的可能性及讓更多投資者參與。

回顧以往美國龍頭企業在每次進行股份拆細，之後6個月及一年的股價表現都為市場帶來驚喜，在拆股後6個月，平均也有接近兩成升幅，及後一年的股價表現更平均上升四成。龍頭股份若處於增長趨勢的上升軌道，尤其是屬於「破頂」的股份，若然拆細，其「價格平了」更能吸引更多資金進場。隨着AI愈來愈普及，滲透面也愈來愈廣，AI產業帶動晶片及相關產業股份未來仍能看高一線，可持續關注。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊