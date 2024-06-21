宏觀視野：拍賣需求軟 美債息高企

美國聯儲局致力控制通脹，是推升美國國庫債券孳息率的主要因素。不過，近期美債孳息率上升，主要是國庫債券拍賣需求疲軟所致，皆因投資者對未來美債供應增加持審慎態度。

隨着今年下半年美國大選臨近，市場對於政黨大幅控制支出去解決美國債務問題的預期很低，現時美國債務已超過國內生產總值（GDP）的120%。

有評級機構指出美國債務高企，並且導致投資者尤其是外國投資者要求更高的孳息率，以彌補更多債券供應的風險。

雖然有評論指，華府的巨額支出有助支持經濟增長，投資者毋須擔心，但其溢出效應可能會波及私營部門，或會造成排擠效果，影響私營部門的需求，以及提高借貸成本。

由於經濟增長維持穩健、盈利維持正面趨勢，以及估值合理（除個別市場存在高度集中的領域），對股票維持偏高配置，並上調新興市場亞洲股票至高配水平。作為製造業基地，東南亞較拉丁美洲更具有競爭力；南韓和台灣預計將繼續分別受惠於估值和人工智能（AI）訂單周期。

債券現金維持偏高配置 在固定收益方面，環球高收益債券、新興市場債券和亞洲信貸的配置水平較高。相對於債券，現金維持適度偏高的配置，因現金提供流動性和吸引的回報，並且預期聯儲局今年較後時間才開始減息。

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