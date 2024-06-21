兩區新盤平價突圍

尚逸呎價西營盤8年低 NOVO LAND 3B超購32倍 新盤市場競爭激烈，發展商皆冀以平價突圍而出。新鴻基地產( 00016 )以平絕同系列推出的屯門兆康NOVO LAND第3B期，首輪於昨晚截收逾5,330張入票，超額認購逾32倍。大鴻輝集團的西營盤尚逸昨推出首張價單共50伙，折實平均呎價約19,619元，為同區逾8年來首批最低。開放式戶入場費逾380萬元，並以「買樓送樓」作招徠。

首批50伙 380萬入場 樓花期長約18個月的尚逸，全盤提供161伙。首張價單有20伙開放式戶、23伙一房戶及5伙兩房戶及兩伙三房戶，實用面積213至492方呎。價單設3項付款方法，120天即供享最高9%折扣，視乎戶型另可獲最多3.8萬元或6.8萬元家具津貼折扣。

大鴻輝集團執行董事曹展康表示，項目送出價值約400萬元的5樓C室供買家抽獎，故首張價單屬「得一想二」價。選用即供的買家須於明年1月17日前付清樓價，選用建築期的買家則須同時放棄提前成交回贈，方可獲抽獎資格。送出的單位為全盤最細，實用面積177方呎，連39方呎平台，屬開放式間隔。

首張價單折實價380.9萬至1,258.68萬元，折實呎價約17,283至25,583元。該集團物業總監彭偉雄稱，入場單位為6樓E室，實用面積213方呎，折實呎價17,883元。首批僅該單位折實價為「3字頭」；一房折實價485.85萬元起，兩房折實價719.99萬元起。

發展商昨開放兩個示範單位供傳媒參觀，今日起對公眾開放及收票。資料顯示，同區對上折實平均呎價緊貼該盤的項目，要追溯至2016年推出的瑧璈，當年首批約17,947元。

NOVO LAND第3B期的首輪銷售昨晚8時截票。發展商指，經核數後，過去7日共接獲5,332張票，當中包括16張為代理入票。按周六首輪將發售160伙計，平均33人爭一伙。資料顯示，將發售單位涵蓋開放式至三房戶，折實價298.77萬至846萬元，折實平均呎價約11,854元。

市場昨錄得約8宗一手成交，路勁地產等的屯門掃管笏凱和山，連沽兩伙，共涉1,085.4萬元。包括5座19樓F室兩房戶，實用面積495方呎，成交價565萬元，呎價約11,414元。

尚逸示範戶參照27樓A室兩房戶，實用面積389方呎。 NOVO LAND示範單位的展銷廳有不少睇樓客。