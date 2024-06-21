公居屋成交：山景邨銀主盤未補價僅賣130萬

未補價第二市場交投隨大市回落，銀主盤以平價吸客，屯門公屋山景邨同類放盤僅以130萬元成交，呎價約2,731元。

頌明苑削160萬易手 祥益黃慶德表示，上述單位為景貴樓高層15室，實用面積約476方呎，區內綠表客見單位屬銀主盤，做價較一般業主盤低，遂決定在不睇樓的情況下購入上址自用。

同類市場居屋都要大幅減價。利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳頌明苑B座中層2室，實用面積約644方呎，三房間隔，早於2022年6月叫價630萬元，區內白居二客議價後以470萬元購入，累積劈價160萬元，呎價約7,298元。

該行楊友銘透露，同區居屋富康花園3座中高層G室套三房單位，實用面積約592方呎，減價10萬元，獲外區白居二上車客以550萬元承接，呎價約9,291元。

利嘉閣黃靜顏指，上水居屋順欣花園2座高層F室，實用面積約428方呎，兩房間隔，第二市場叫價320萬元放售，最終以300萬元成交，呎價約7,009元。