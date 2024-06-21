業主大減價出貨

浪翠園6年貶13% 德福勁劈240萬沽 本地二手交投繼續淡靜，業主惟有劈價出貨。深井浪翠園連裝修海景單位減價近150萬元才獲承接，樓價約6年間帳面貶值約13%。市區鐵路站上蓋屋苑都要大減價，九龍灣德福花園兩房單位隨市況不斷降價，先後累減共240萬元後易手。

後市去向難料，業主寧願損手都要套現。晉誠地產李德鴻表示，浪翠園2期5座高層C室，實用面積約802方呎，套三房連儲物室間隔，約半年前叫價880萬元，近日市況向下，上月叫價降至740萬元。

他指，有換樓客見單位有裝修，議價後以733.8萬元購入，呎價約9,150元。據了解，單位於2018年5月以839萬元購入，其後進行裝修，原業主帳面虧蝕105.2萬元。

迎海˙星灣御月內4宗蝕讓 馬鞍山迎海‧星灣御6月錄至少4宗蝕讓。中原胡耀祖稱，包括16座中層A室，實用面積約1,017方呎，套三房間隔，議價後以1,460萬元易手，呎價約14,356元，新買家為用家。原業主於2015年以1,552萬元購入，持貨約9年，帳面蝕約92萬元。

為求在淡市賣樓，業主擴大議價空間。美聯徐廣森表示，部分業主劈價求售，德福花園H座中層10室，實用面積約538方呎，兩房間隔，早於2017年叫價800萬元，近期隨市況減價至620萬元，區內客睇樓兩次後，獲多減60萬元，以560萬元承接，呎價約10,409元。

移民業主更心急出貨。中原黃一鋒稱，大圍金禧花園1座中層F室兩房戶，實用面積約328方呎，原業主已移民，早前叫價約550萬元，其後減至520萬元，最終以495萬元沽出，呎價約15,091元。新買家為區內投資者，經過約10小時還價後，決定購入上址作投資之用。

翠林花園減10% 呎售7475元 上車盤情況相若，私人屋苑成交呎價跌至「7字頭」都有交易。祥益盤嘉茵指，屯門翠林花園E座高層2室，實用面積約602方呎，三房間隔，累減50萬元後，獲外區首置客以450萬元購入，減幅約10%，呎價約7,475元。

市場消息透露，沙田第一城一個高層三房單位，實用面積約451方呎，同層曾發生事故，市傳以410萬元成交，只屬現時兩房戶價水平，呎價僅約9,091元。資料顯示，同面積單位本月初曾以600萬元成交。

近日二手市場成交實況