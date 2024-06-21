產經

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●泛海國際(00129)向泛海酒店(00292)提私有化建議，每20股獲3股泛海國際新股份及現金0.7元，相當於每股約0.11元，較泛店周三收市價溢價約52.78%，或較去年9月底按攤薄基準經調整每股資產淨值折讓95.99%。泛海國際預期應付的最高現金總額約2,354萬元，擬以內部資源撥付。完成後，泛店將會退市，而匯漢控股(00214)於泛海國際的持股量會由51.79%全面攤薄至48.12%。
●華營建築(01582)公布，已簽立一份中標通知書，涉及深水埗公營房屋重建項目的主要合約，合約金額約為22億元，目前預期前述工程將於今年7月動工。
●中國電力(02380)今年5月及首5個月的合併總售電量按年分別升28.11%及32.7%。
●友聯國際教育租賃(01563)截至今年3月底止15個月賺1.82億元人民幣，而截至2022年底止12個月賺3.72億元人民幣，不派息。
●汛和集團(01591)預期截至今年3月底止年度將賺介乎約3,800萬至4,200萬元，而去年同期則賺約1,890萬元。
●博尼控股(01906)建議4供1，供股價每股0.245元，較周三收市價折讓約43.02%，料淨籌不超過7,210萬元，約1,230萬元用於購買必要的設備，餘額作一般營運資金；同時建議將每手買賣單位由5,000股改為一萬股。
●陽光100中國(02608)公布，柏順（香港）周二就公司尚未支付的債務，向香港高等法院提交一份針對公司的清盤呈請，8月28日進行聆訊。該公司表明反對相關呈請。
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