簡訊一覽
●華營建築(01582)公布，已簽立一份中標通知書，涉及深水埗公營房屋重建項目的主要合約，合約金額約為22億元，目前預期前述工程將於今年7月動工。
●中國電力(02380)今年5月及首5個月的合併總售電量按年分別升28.11%及32.7%。
●友聯國際教育租賃(01563)截至今年3月底止15個月賺1.82億元人民幣，而截至2022年底止12個月賺3.72億元人民幣，不派息。
●汛和集團(01591)預期截至今年3月底止年度將賺介乎約3,800萬至4,200萬元，而去年同期則賺約1,890萬元。
●博尼控股(01906)建議4供1，供股價每股0.245元，較周三收市價折讓約43.02%，料淨籌不超過7,210萬元，約1,230萬元用於購買必要的設備，餘額作一般營運資金；同時建議將每手買賣單位由5,000股改為一萬股。
●陽光100中國(02608)公布，柏順（香港）周二就公司尚未支付的債務，向香港高等法院提交一份針對公司的清盤呈請，8月28日進行聆訊。該公司表明反對相關呈請。
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