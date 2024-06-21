數碼時代客戶多選擇 財管機構收費添壓

科技不但改變投資者的財富管理方式，更改變財富管理行業的營運生態，其中更涉及收費一環。該行業的收費模式一直以來都較為模糊，一些高額費用更隱藏在佣金之中，最終全由投資者承擔。隨着步入數碼時代，財富管理機構在收費透明度料面對更大壓力，因為如果涉及高昂的收費，需要有清晰價值作為支撐理據。

網上財富管理平台Endowus智安投2023年的《財富洞察報告》顯示，香港投資者認為平台收費水平及費用的透明度是挑選投資平台的最重要考慮因素之一，甚至比投資產品的回報率更重要。由此可見，行業只有透過「減費」，以及提高費用透明度，才有助防止客戶流失。

互聯網券商推免佣搶客 雖然愈來愈多網上數碼平台及零佣券商提供收費優惠，但完全免除相關隱含銷售佣金的做法仍未普遍。然而，有網上理財平台把傳統基金公司給予分銷商的隱含銷售佣金全數回贈予客戶。

此外，互聯網券商積極以免佣搶客，早年美國互聯網券商嘉信理財（Charles Schwab）出動此招重塑當地折扣經紀商（Discount broker）行業，後來香港也有不少互聯網券商加入戰團，更有個別券商不斷「燒錢」搶市佔。

減實體服務降營運開支 運作方式上，互聯網券商主打低買賣成本，利用金融科技提供服務，不設分行或只有小量分行，也不提供經紀落盤，客戶想開戶或買賣只須透過手機應用程式（App）或網上系統即可辦妥。互聯網券商將傳統券商所涉營運開支減至最低，並將開支投入至開發新服務、優化金融科技服務等。他們收費便宜，甚至推出零佣，不再依賴佣金生存。

摩根士丹利2020年斥資130億美元收購網絡券商E*Trade，原來其中也可能與科技讓人們的投資方式出現劇變有關。數據調研公司Greenwich Associates曾發表的研究報告顯示，固定收益投資者尋找「新穎且更佳的數位產品及工具」，因而令銀行的競爭加劇。根據Greenwich調查，投資者選擇大型銀行時，18%指執行演算法及分析工具等高科技服務，會是影響決定的因素。Greenwich市場結構及科技研究部主管Kevin McPartland表示，AI、機械學習及大數據分析有突破性發展，讓人們的投資方式出現劇變。