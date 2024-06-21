試用ChatGPT炒股 升幅跟上大市

AI改變股票交易格局，主要方式之一是引入機械人，它們可以更快地作出決策，錯誤更少，意味盈利更高。

去年交易平台Autopilot發起一項實驗，了解用AI炒股「命中率」有多高，並聲稱利用AI聊天機械人ChatGPT主導進行投資，能在一年內產生500%回報，認真吸引。是次實驗有2.5萬名投資者「跟單試玩」，在AI選股上共押注1,470萬美元。

選巴郡亞馬遜等20股份 平台讓AI「狂刨」一萬篇新聞報道及100份公司報告，為每周更新的5萬美元投資組合，選擇20隻股票，最初挑選的股份包括「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡、亞馬遜等。兩周後，該投資組合漲約2%，與大市升幅幾乎相同。

AI的投資能力或許真的優秀到連基金都「冇碇企」，個人理財比較網站Finder.com曾進行的實驗顯示，由ChatGPT揀選的股票投資組合所產生的收益，完勝英國多個最受歡迎的投資基金。

虛幣衍品平台放棄實驗 然而，不是人人都愛用AI幫忙，加密貨幣衍生品平台Bitget早前放棄在平台使用AI的實驗。有針對其用戶的調查發現，80%人對AI有負面體驗，包括虛假投資建議及其他錯誤訊息。