AI勢掀投資新格局

八成人料助達成理財目標 80後最看好 科技發展一日千里，更已不經不覺改變財富管理方式，變化有多驚人？虛擬銀行提供開戶及敍做定存服務已不是新鮮事；券商紛紛設立網站及手機應用程式（App）供投資者開戶及炒股；人工智能（AI）熱潮席捲全球，衍生機械人理財，投資者最終要捨棄基金經理？

以往散戶投資買賣股票，勤力做功課必不可少，如閱讀上市公司財務報表、瀏覽公司在披露易的公告、留意投資專家的「貼士」，以及多閱讀財經新聞等，不過如今就可以利用AI協助，令投資更得心應手。

自動分析數據省時 大家都應該聽過，甚至用過AI選股功能，當中運用到的技術，尤其是機械學習及深度學習，分析大量金融數據，識別市場趨勢，預測股價變化，並據此提出買賣建議。它透過算法自動處理及分析歷史數據、新聞報道及財務報表等，揭示股市潛在規律，完成的功課量遠超投資顧問及散戶。

渣打銀行（香港）去年發表的《用創新科技管理財富》研究報告發現，香港富裕投資者積極探索嶄新科技作理財諮詢及運用AI進行投資，不少人認為AI是日漸重要的數碼投資工具，能帶來良好投資回報。近80%人認為AI在未來3年對他們達成理財目標來說很重要，80後一代對AI最有信心，當中35%認為AI「非常重要」。受訪者對採用數碼理財諮詢有上升趨勢，68%香港富裕投資者有採用此方法，當中40%透過客戶經理或投資顧問用數碼理財服務，28%自行使用服務。

外媒之前報道，華爾街大行摩根士丹利早在OpenAI旗下生成式AI聊天機械人ChatGPT問世前，就開始運用AI工具協助財富管理部門。萬通（Univest）共同創始人Pranit Arora曾撰文指，AI可以改善投資績效，並大降投資風險。儘管AI如此大行其道，理財專家仍有其存在價值，大摩調查顯示，約90%受訪者認為與人類面對面互動仍「極其重要」。

未能度身訂造計劃 事實上，投資者的理財規劃都不盡相同，尤其面臨置業、退休等人生重大轉捩點時，目前的AI投資理財策略仍無法為客戶做到「度身訂造」的方案，但優秀的理財專家可以把統計數據、財務數據、行為心理學等互相結合，從而達致更佳效果。

此外，一位優秀的理財專家的價值，來自於信任、有效的溝通、設定符合實際的期望，在提供解決方案前，能了解客戶問題及釐清其人生目標。要做到這些，勢必要與客戶建立深厚的信賴關係，不過目前的AI是無法做到。

Arora認為，在金融領域中，AI應被視為輔助，而不是取代人類的工具。透過人機協作，可以實現AI對於投資決策的助益，但風險管控與問責機制仍由人類去處理，形成「相輔相成」的效果。