股壇Master Mind：恒指料反覆 科網股睇升五成
中國人民銀行未有減息，一年期、5年期以上中國貸款市場報價利率（LPR）維持不變，離岸人民幣7個月最弱，拖累港股走弱？大行摩根大通「淡友」分析師轉軚看好中國科技股，並指股價有約20至25%上升空間，是時候入市部署？「中特估」板塊愈升愈有，現價可否追入？
人稱「沈大師」的資深股評人沈振盈昨於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」稱，人行未有減息，貨幣政策上屬貫徹之前作風，理應不會對港股構成重大負面影響；至於人民幣走弱，只是受短期因素影響，而且並非急跌，不用過分憂慮。
沈大師認為港股周三急彈，主因是超賣，引來買盤跟進。他指反而要留意下周期指結算，受轉倉活動影響，在結算前一周大市走勢多數「日升日跌」，料不會大起大落。論技術走勢，他指恒指上周曾跌穿17,700點，出現小型「頭肩頂」利淡信號，但若能盡快收復18,600點，後市有望好轉，暫宜觀望為主，惟毋須睇得太淡。
阿里長線上望150元
至於摩通「淡友」分析師轉軚看好中國科技股，沈大師認為科網股以現水平計仍有最少50%上升空間，惟難以短時間內大升。選擇科網股時，要留意公司有否盈利基礎、盈利是否豐厚及具增長空間等，大師又料阿里巴巴(09988)短線於70至80元上落，但長線合理估值應於150元水平。
「國家隊」國新投資出手買入港股通央企紅利交易所買賣基金（ETF），當中包括不少「中特估」股份，沈大師指「中特估」股份估值便宜，息口吸引，可繼續持有，沒有貨則建議分注入貨，以再迎接港股升浪。
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