獅城就業續擴張 失業率仍處低位

新加坡人力部發布今年首季勞動力市場報告，指出當地就業市場持續擴張，但增長速度就較去年第四季有所放緩。首季當地居民就業人口按季增長5,500人，非居民就業人口則減少800人；另3月份整體失業率微升至2.1%，仍處於非衰退時期範圍內；居民長期失業率維持為0.8%低位。

由於批發貿易和電子製造等外向型產業裁員數量下降，今年首季新加坡裁員數量持續下降至3,030人，而去年第四季裁員3,460人。展望未來，隨着今年經濟前景改善，職位空缺數量增加，招聘樂觀情緒升溫，新加坡人力部預計就業形勢將持續改善，預期失業率不會持續上升。

加國季增24萬人 半數屬移民 另一方面，加拿大統計局報告顯示，當地在4月1日的人口總數為4,101.25萬人，較1月1日增加24.26萬人，增幅為0.6%。

統計局指出，人口增加原因是期內新增12.17萬名移民，本季淨移民人數為12,613人；同時也增多13.18萬名非永久居民；對於臨時移民來說，大部分增長發生在宣布今年向非永久居民發放許可證數量上限之前。