內地富豪星洲設家辦遇阻 轉攻香港

早前新加坡破獲大規模洗黑錢活動後，對家族辦公室等申請進行更嚴格的審查。為此，日媒報道，部分內地富豪已改往香港作為財富管理的替代地點，亦有內地客戶擬將資金暫存在香港，作為在新加坡設立家族辦公室失敗時的後備方案。

由於新加坡過去數年收到較多的申請，加上新加坡金融管理局對尋求稅收減免申請者進行更嚴格的審查，因此在新加坡開設家族辦公室可能需要一年以上的時間，相反在香港設立家族辦公室只需要數周的時間。故過去6個月內，據報開始有已向新加坡提出申請的內地客戶，將在香港設立家族辦公室作為後備方案。

申新加坡稅收優惠被拒 業界指出，多了內地客戶諮詢在香港設立家族辦公室的事宜，主要是其在新加坡申請稅收優惠時被拒絕，這些客戶包括從事房地產及貿易的富裕人士，在海外擁有1,000萬至5,000萬美元的資產。

據香港投資推廣署委聘顧問所做的研究於今年3月公布的結果，估計在去年底約有2,700間單一家族辦公室在港營辦，當中超過一半由資產超過5,000萬美元的超高淨值人士成立。