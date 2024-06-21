61%日企稱毋須加華關稅
美國總統拜登上月宣布對包括中國電動汽車、電池和半導體在內的一系列商品大幅提高關稅，並批評中國政府在這方面的補貼政策會導致廉價商品充斥全球市場。歐盟本月亦跟隨行動，宣布擬向華電動車加徵關稅，其他經濟體亦在審視檢討進口華商品關稅的需要。不過，外媒引述調查顯示，大多數日本企業認為，日本政府無必要跟隨美國提高中國商品的進口關稅，又表示不會受到中國工業產能過剩的影響。
內地產能過剩影響微
調查於本月5至14日進行，訪問492家企業，有230家回覆。61%受訪企業指，日本毋須跟隨歐美對中國商品徵收高額關稅，其餘受訪者則認為日本應該採取類似措施；約53%企業表示，中國產能過剩對業務影響不大或並無影響。有企業指，擔心可能導致相互之間的措施，以及反制措施升級，經濟情況將變得更差。
約7%受訪企業認為，日本首相岸田文雄能夠實現工資上升速度持續高於通脹的承諾，一半認為無法實現目標，其餘受訪者指難以判斷。有公司擔心，如果工資上升跟上通脹步伐，很多中小企將無法維持收支平衡。
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