61%日企稱毋須加華關稅

美國總統拜登上月宣布對包括中國電動汽車、電池和半導體在內的一系列商品大幅提高關稅，並批評中國政府在這方面的補貼政策會導致廉價商品充斥全球市場。歐盟本月亦跟隨行動，宣布擬向華電動車加徵關稅，其他經濟體亦在審視檢討進口華商品關稅的需要。不過，外媒引述調查顯示，大多數日本企業認為，日本政府無必要跟隨美國提高中國商品的進口關稅，又表示不會受到中國工業產能過剩的影響。