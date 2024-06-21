英偉達股價又破頂

台積電美市高開 鴻海市值越3萬億台幣 人工智能（AI）投資熱潮停不了，英偉達（Nvidia）股價周四早段曾漲3.82%，續創新高，為其代工尖端晶片的台積電之美國預託證券（ADR）亦再升1.93%。儘管台積電的台灣股價周四只是平收，但市場繼續炒作台股其他AI概念股，其中有望獨家組裝英偉達晶片網絡交換器的鴻海勁升7.14%，成為當地第二家市值突破3萬億元（新台幣˙下同）的企業，並帶挈台灣加權指數連續第3日破頂，今年累飆30.53%。

基金公司普徠仕上調新興市場亞洲股票的投資評級至「超配」，理由包括經濟增長、盈利趨勢理想，且估值合理，又提到台灣和南韓會繼續受惠AI訂單周期。

高盛料台積電加代工費 大行亦看好英偉達等AI晶片公司均離不開的台積電，其中高盛把目標價提高19%至1,160元，比昨日收市價高18.24%，理據並不新穎——隨着AI不斷發展，台積電是主要受益者之一，並預計5納米及3納米晶片代工費將有低個位數的百分比漲幅。

摩根大通則估計，台積電或會向上修訂今年的收入指引，2028年AI對該企總銷售額的貢獻將升至35%。花旗預計，全球大多數AI圖像處理器（GPU）明年升級使用3納米製程，為台積電帶來更多訂單，尤其是蘋果公司（Apple Inc.）、高通和聯發科技等客戶，產能利用率明年會保持緊張狀態。

另消息指，台積電正與設備和物料廠商測試改用長方形的基板進行先進封裝以增加產能和降低成本。

台積電為英偉達生產的尖端製程晶片並非最終產品，必須以其CoWos先進封裝工藝連接多塊高頻寬記憶體（HBM），一併裝在一塊基板上，才可以用來開發AI。

不過，實際使用的晶片多為四邊形，現在先進封裝所用的基板卻都是圓形，可想而知很多面積用不着，改用長方形基板的就能使一塊基板造出更多製成品。儘管技術距離成熟尚有5至10年，但美國的英特爾（Intel）及內地京東方也在投資相關研究，可見是一場分秒必爭的競賽。

瑞穗：可關注博通美光 市場難免熱議英偉達升勢何時戛然而止，一大論點是重金買其AI晶片的客戶無法從投資獲得足夠的收入，訂單就有減少之虞。但就短線而言，瑞穗證券認為，亦可關注博通（Broadcom）及美光科技，指博通在網絡和通訊技術具領先地位，產品是AI基礎設施的重要支持，又認為美光下周發布季績或成催化劑，其管理層屆時將不遺餘力強調HBM供應十分緊張，價格水漲船高，畢竟各大衝刺AI的科技巨頭冒不起缺貨的風險。

英偉達復市後再鞏固其市值全球第一的寶座，主要是戴爾電腦（Dell）舵手米高戴爾自爆，正與英偉達、富豪馬斯克的AI初創公司xAI合作建造「戴爾AI工廠」，其後馬斯克補充美超微電腦（SuperMicro）會供應伺服器。戴爾及美超微股價分別曾飆8.29%及10.21%。

另外，顧問機構埃森哲（Accenture）上財季新訂單增至211億美元，其中9億美元與生成式AI相關，股價即彈11.34%。

英偉達股價走勢 台積電股價走勢