新西蘭首季GDP勝預期 擺脫技術性衰退

新西蘭今年首季國內生產總值（GDP）按季增長0.2%，高於市場預期的0.1%；按年增長0.3%，同樣勝預期。雖然當地經濟於去年第3季及第4季分別按季收縮0.3%及0.1%，經濟連續兩季收縮，但今年首季數據成功扭轉跌勢，反映經濟已擺脫技術性衰退。

該國統計局指出，首季經濟增長貢獻主要來自旅遊支出增加以及乳製品等的產量增加，在16個行業中有8個行業產量增加，但製造業及建築業下降。值得留意是，當地人均GDP較去年第4季下降0.3%，已連續第6個季度下跌。

新西蘭央行上月表示，由於核心通脹頑固，在明年下半年前都不會減息。央行首席經濟學家Paul Conway表示，有必要透過緊縮貨幣政策來拖慢經濟，以讓通脹回到1至3%的目標區間，預計這個目標可在今年稍後實現。

巴西停減息 憂物價上揚 另一方面，巴西央行在政策會議後維持利率不變，指標利率保持在10.5厘，符合大部分受訪市場人士的預期，央行的決定終止了從去年8月開始的減息周期，期間共減息3.25厘。

該央行表示，委員會一致決定中斷寬鬆周期，因為全球環境不明朗、本土經濟具韌性、央行的通脹預期上升，以及消費物價展望轉差；又指委員會將密切關注近期財政方面的發展，對貨幣政策及金融資產的影響。

基於市場預測的利率，該央行上調今明兩年的通脹預測，分別由3.8%和3.3%，上調至4%和3.4%；另一個情景是若利率維持穩定，通脹預測分別為4%和3.1%。

瑞士削0.25厘 料通脹降 此外，挪威央行及印尼央行昨日均宣布維持利率不變，其中挪威的指標利率繼續企於4.5厘的16年高位，印尼維持利率於6.25厘，兩者均符合預期。不過，瑞士央行宣布減息0.25厘，指標利率降至1.25厘，並下調今年通脹率預測0.1個百分點至1.3%，經濟增長預測維持在1%。