標指破頂 港首5月MPF美股吸資96億

美股周四於假日後復市，3大指數早段大致向好，道指曾經上升139點，報38,974點；標指曾升18點，報5,505點，再創新高；以科技股為主的納指曾升93點，報17,936點。

隨着近年美股屢創新高，加上英偉達等明星科技股暴漲帶來的宣傳效應，香港人對於投資美股的興趣不斷增加，就連一般打工仔亦把強積金（MPF）組合轉倉至美股。GUM策略及投資分析師雲天輝指出：「截至5月，轉入美股基金的資金錄約96億港元，已逼近去年全年轉入美股基金總額。2024年除4月外，美股均為其餘月份最吸金的資產類別，反映成員對美股維持信心。」而香港股票基金年初迄今仍錄得41.02億港元的淨流出。

另一方面，固定收益基金連續兩個月錄得淨流入，顯示部分成員開始採取較保守的投資取向。他表示，強積金作為長期投資計劃，成員應適當分散風險，避免過度集中於單一市場以平衡收益和風險。

亞馬遜斥836億投資德國 企業消息方面，美國大型連鎖餐飲集團Darden Restaurants公布截至5月26日止季度業績，收入按年升6.8%至29.57億美元；純利按年跌2.22%至3.08億美元。展望本財政年度，該公司預期新設45至50家分店，而同店銷售按年增長1至2%，其股價於早段曾升1.45%。

美國電商巨頭亞馬遜宣布，將在德國投資100億歐元（約836.6億港元）拓展雲服務基礎設施及物流業務，其中88億歐元會在2026年之前用於集團旗下雲服務公司AWS。據了解，新追加的投資今年將為德國創造4,000個就業職位。亞馬遜股價早段曾升0.45%。

美申領失業救濟多過預期 最新經濟數據有惡化迹象，美國上周首申領失業救濟人數為23.8萬人，略高於預期；截至前周止持續申領人數為182.8萬人，同樣超出預期。另外，美國5月新屋動工意外按月下跌5.5%至以年率計127.7萬間，少過市場平均預期的137萬間；同月建築批核以年率計為138.6萬間，按月減少3.8%，同樣差過預期。