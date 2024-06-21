市場估英8月減息

本次按兵不動 上調經濟預測 估通脹將微彈 雖然此前歐洲央行已搶閘減息，但英國的貨幣政策仍然維持不變。英倫銀行昨日公布議息結果，貨幣政策委員會（MPC）以7比2的票數決定保持政策利率在5.25厘的水平，符合市場預期。該行最新把第二季經濟增長預測，從原來的0.2%調高至0.5%；並估計下半年通脹有機會小幅度反彈。不過，市場目前幾乎一致押注央行會在下次議息會議，即8月份才開始減息。

鎊匯軟 低見9.89港元 英鎊兌美元匯價昨日曾跌0.32%，低見1.2681，兌港元低見9.895。整體而言，這次英倫銀行的議息結果無驚無喜，基本上符合市場的預期，而大多數市場分析員都維持8月開始減息的預測。英倫銀行本身並未就減息路徑提供太多有用的線索，其貨幣政策聲明中基本上一如以往，既有「鷹派」內容，亦有「鴿派」的論調。

從市場反應來看，今次議息結果亦無顯著影響，目前市場稍為加大對減息的預測，大致上消化了全年累計減息0.5厘的減息幅度。

服務業物價升幅仍強 就着通脹前景而言，英倫銀行表示，雖然該國5月的消費物價指數（CPI）按年升幅已回落至2%，但預計今年下半年CPI通脹率仍將會小幅度上升，原因是去年下旬能源價格跌幅較大。MPC亦在議息聲明中多次提到服務業通脹，並稱相關領域的通脹幅度仍高於預期；惟另一邊廂，核心商品通脹走弱，兩者趨勢背馳。

根據議息聲明內容，MPC內部成員亦有兩種觀點，一是對於CPI通脹回落至2%的情況持審慎態度，認為通脹仍有反彈的風險，故而「需要更多證據去證明通脹持續地減弱」。另一種觀點則認為，服務業通脹的強勢未影響通脹回落的軌迹，故而這次貨幣政策投票中，有兩名委員支持減息0.25厘。

凱投宏觀（Capital Economics）英國副首席經濟學家Ruth Gregory表示，議息投票結果暗示減息時機愈來愈近。除了兩名政策委員贊成減息外，議息聲明中提到︰「作為8月預測的一部分，MPC將考慮所有可用訊息，以及這些訊息如何影響關於通脹風險正在減弱的評估」。她認為，這一新措詞應被理解為──如果經濟數據如預期發展，英倫銀行願意在8月降息。

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