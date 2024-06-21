維他奶純利股息倍升 無意再加價

集團首席財務總監吳茵虹稱，香港市場在今年3至4月已加價，幅度約低單位數；內地市場去年10月有加價，幅度為中單位數，今年則沒有加價，而兩地今年下半年都沒有加價計劃。該股昨日收報6.45元，跌2.12%。

期內，公司收入62.17億元，按年跌1.9%，主因人民幣及澳元貶值，若撇除匯率影響及新冠疫情相關政府補貼，收入按年升1%，下半年表現彌補上半年跌幅；毛利率由47.5%上升至50%，主要由於銷售價格增加，以及貿易推廣支出效率提高，惟部分被匯率變動及銷售組合影響所抵銷。

料港經營溢利個位數增 按業務地區計，香港業務經營溢利增3.07%至2.24億元，若撇除疫情相關的政府補貼，經營溢利實際增長42%。

內地方面，按人民幣計價，受惠於加價、有效的促銷支出及控制經營費用，全財年經營溢利急升3.8倍至2.2億元，單計下半年度經營溢利則升10%。行政總裁陸博濤指，對香港市場非常有信心，可維持個位數增長，公司會繼續研發新產品，料未來研發費用將會持平。

澳洲及新西蘭業務方面，因收入受生產達標問題影響而導致缺貨，從而無法準時交付。陸博濤稱，問題只影響植物奶產品，並且已經解決，廠房現已正常運作，相信澳洲及新西蘭業務將會在本財年改善。