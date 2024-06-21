莎莎去年多賺2.7倍 恢復派息

首財季港澳營業額跌21% 集團宣布疫後首度復派股息，擬派末期息每股5仙。主席及行政總裁郭少明指，目前營運已恢復穩健並錄得盈利，若未來現金流維持，派息比率有望維持盈利的70%。該股昨日做好，收報0.82元，升7.89%。

不過，今年4月1日至6月16日的第一財季，港澳營業額按年跌21.8%。郭少明解釋，除了去年的高基數效應外，港人外遊及北上消費亦有所影響；但受惠內地及東南亞業務增長，財季內集團整體營業額跌幅不足10%。他補充，本港北上及外遊人數已處於較高水平，相信再上升的空間不大，冀暑假期間營業額會逐漸回升。

他續指，雖然目前港零售市道充滿挑戰，但相信當局能推出更多吸引旅客訪港措施，例如大灣區居民一簽多行、提升旅客免稅額等，將有助本港零售市場復甦；並指由於本地消費者較易有「回頭客」，港人平均單價維持於230至250元水平，而內地平均客單價則由疫後初期480元，降至約420元，未來將減少內地實體店數目，並與線上平台合作，進一步加強網絡銷售渠道。

租金佔生意比例不足12% 去年度集團共新開設8間店舖，其中包括重新進駐新加坡的首間店舖；而本財年後，集團於新加坡再開設4間店舖，令當地店舖數目增至5間。

單計港澳，截至今年3月底止新增5間至82家店舖；續租方面，他指大部分業主沒加租，更有部分下調租金，令續約店舖平均租金下降，今年整體開店策略會較為審慎，將視乎租金水平及該區客量，現時整體門店租金佔營業額比例已降至12%以下，強調香港仍是集團主要市場，會加強與供應商溝通，調整折扣優惠及產品組合以提升競爭力。

另外，莎莎自有及獨家代理品牌佔總銷售約37%，他稱目標是提升至40%，近期已達相若水平。