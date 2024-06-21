港打工仔放假全球次多

去年平均28日 超僱主分配 57%仍感不足 香港人有多愛旅遊？旅遊預訂平台Expedia發表最新一份《假期貧乏研究報告》（Vacation Deprivation Report），數據顯示港人於去年平均放假時間為28日，屬全球第二多，僅次於法國。除此之外，全球各受訪地區的在職人士普遍未有用盡假期，唯獨香港人去年放假日數平均超出僱主所分配的日數；而港人在長達45年的職業生涯期間，平均會累計額外放假90日，並且善用公眾假期創造長假期。

報告顯示，全球有62%的在職打工仔認為自己假期不足，這一比例在香港則為57%，低於全球平均水平，亦較上一次調查時低了4個百分點。

日上班族剩7日假最多 相比之下，有29日有薪假的德國，則仍有84%的當地受訪者認為自己假期不足，比例屬全球最高，其次為法國的69%及美國的65%。

就去年實際放假日數而言，最少的是美國（11日），第二少的是日本（12日）。值得留意的是，日本打工仔一般每年獲19日假期，這意味着他們去年剩下了7日的未放假期，屬全球最高。至於本身可享假期最少（12日）的美國，許多人都表示因為生活太忙，沒有時間計劃假期。

除了按地區劃分外，不同年齡層對假期的看法亦有差異。Expedia Group全球品牌公共關係主管Melanie Fish表示：「雖然Z世代（1990年後出生）在職人士平均每年休假時間達到37日，遠超過千禧世代（80至90年代出生）的27日和X世代（60至70年代出生）的23日，但Z世代表達出更強烈的假期貧乏感。Z世代有必要學習如何更有效地利用和享受休假時間，以恢復身心健康。」

僅36% Z世代假期外遊 儘管56%的Z世代在職人士每3個月至少放一次假，甚至有29%的人每月都會放假，但只有36%的人在最近的假期中選擇外遊。有24%的Z世代在職人士表示對上一次假期留在家中度過。反觀，在千禧世代中有46%的人利用最近的假期外遊，調查結果亦反映出他們的假期貧乏感較低。

就Z世代而言，有25%在職人士在過去一年曾因擔心在假期中可能會錯過重要或有趣的工作機會而放棄休假，有同樣看法的千禧世代比例為15%，而X世代的比例則只有10%。

另一個令Z世代對放假卻步的原因，是擔心被認為對工作不夠認真或投入，比例為28%。

儘管Z世代在職人士會因怕錯失機會而對放假猶豫不決，但他們對旅遊仍頗有憧憬。對不少人而言，旅遊目標清單是他們努力的動力。三成受訪者指他們正儲錢在2024年來趟盛大旅程，因此未有在去年用盡假期。

全球受訪地區在職人士假期狀況