納斯達克傳加強審查中港小型IPO
市傳美國納斯達克交易所（Nasdaq）再次加強對內地及香港小型股首次公開招股（IPO）的審查，涉及幾家內地及香港公司，重點在於這批公司在上市前的售股股東身份及獨立性。雖然如此，至今未有任何IPO被叫停，只是整個審查過程延長了數周。納斯達克交易所發言人拒絕置評。
至於美國納斯達克交易所為何作出上述「詳細審查」，有指是因早年來自香港的尚乘數科在美國上市初期暴升暴跌，引起市場質疑。年初至今，統計顯示已有約20家香港及內地新股在納斯達克掛牌，合計集資近兩億美元。
嘀嗒入場費$3535
轉看本港新股上市情況，3隻新股昨日同步開始招股。其中，內地召車平台嘀嗒出行（Dida）(02559)集資最多2.73億元，招股價介乎5至7元，每手500股，一手入場費3,535.3元。中金公司、海通國際和野村國際為其聯席保薦人。
招股書提及，按交易總額及順風車搭乘次數計，嘀嗒出行於2023年經營中國第二大的順風車平台，按交易總額計的市場份額為31.8%。
老鋪黃金擬籌7.8億
另外，內地綜合性API數據流通服務商天聚地合(02479)集資4.01億元，招股股價83.33元，每手50股，一手入場費4,208.53元。公司引入4名基石投資者，包括Reynold Lemkins、園豐、徐州經濟技術開發區（香港）及Gold Wings，合共認購3.2億元股份。
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