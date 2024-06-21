納斯達克傳加強審查中港小型IPO

市傳美國納斯達克交易所（Nasdaq）再次加強對內地及香港小型股首次公開招股（IPO）的審查，涉及幾家內地及香港公司，重點在於這批公司在上市前的售股股東身份及獨立性。雖然如此，至今未有任何IPO被叫停，只是整個審查過程延長了數周。納斯達克交易所發言人拒絕置評。

至於美國納斯達克交易所為何作出上述「詳細審查」，有指是因早年來自香港的尚乘數科在美國上市初期暴升暴跌，引起市場質疑。年初至今，統計顯示已有約20家香港及內地新股在納斯達克掛牌，合計集資近兩億美元。

招股書提及，按交易總額及順風車搭乘次數計，嘀嗒出行於2023年經營中國第二大的順風車平台，按交易總額計的市場份額為31.8%。