凱基亞洲：恒指下半年目標20900

港股跌 北水再掃75億 凱基亞洲投資策略部主管溫傑分析，北水看中港股的原因，源自內地處於減存款息率的周期，在利率套戥需求帶動下，資金冀尋覓一些較內地定存更高的投資回報，所以透過「港股通」掃入港股就是最簡單方法，亦可省卻在內地買樓及理財產品面臨的違約問題。

他又指，北水行動能解釋為何今年來「中特估」走勢凌厲，皆因全是內地民眾「熟悉兼高息」的股份。倘若內地經濟數據進一步改善，再配以政策持續出台，估計港股將迎來第二波資金流入。至於內地經濟，凱基亞洲料今年將按年增長5%。

美股及美國經濟方面，凱基投顧董事長朱晏民提及，總統選舉是下半年美國經濟的觀察重點，目前經濟雖放緩，惟程度有限，實質利率未來將逐步下行，將是支持股市估值的利好因素。惟他警告，一旦特朗普當選，其移民及貿易政策定必收緊，屆時將左右股市及經濟走向，投資者要小心相關風險。

至於港股昨受累人民幣走弱而先升後跌，收市跌95點或0.52%，惟「北水」連續第24日淨流入，昨日金額為75.3億元。

恒指高開23點後曾升89點，高見18,520點，惟之後缺乏承接並倒跌156點，低見18,274點，收市繼續失守20天線（18,341點），報18,335點。全日成交縮逾8%至1,035億元，沽空比率升至16.92%。