內銀內險促優化退休金融政策

為期兩日的陸家嘴論壇之所以備受重視，因分屬半官方式會議，探討議題主要圍繞政策風向。其中，銀髮經濟與養老金融，更是內地金融強國戰略的重點任務之一。內銀內險等資管機構高層昨接力發聲，中國人壽集團總裁蔡希良坦言，要優化退休金融的政策體系。

去年10月底召開的中央金融工作會議，已明確提出做好養老金融的要求，為養老金融發展壯大指明方向，促進「三支柱」平衡發展。第一支柱是政府主導的基本退休保險基金，第二支柱職業養老金就包括企業年金與職業年金，第三支柱個人養老金。蔡希良指，三支柱很不平衡，有需要提升第二和第三支柱的吸引力。

擬嚴管銀行理財業務 據他介紹，去年底為止，第一支柱基本養老保險參保人數10.7億，第二支柱的參加人數近7,600萬人，第三支柱的開戶數超過4,900萬個，「遺憾的是帳戶空轉率約七成」。因此要大力提升第二、第三支柱的吸引力與覆蓋面，以解決退休金儲備不足的問題，並建議研究取消企業參加第二、第三支柱須先參加第一支柱的要求等。

不過，市傳監管層對銀行理財業務另有要求，擬對未成立理財子公司的銀行理財業務風險作出提醒。據內媒報道，多家城商行與農商行收到相關通知，要求壓降存量理財業務，但對於具體壓降期限及規模各有不同，具體要求包括今年內將理財規模壓降至不超過2021年8月時的規模，或2026年底前清理存量理財業務等。