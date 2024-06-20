券商點股：煤價回落利好火電企盈利

A股表現乏力，內地5月經濟數據表現參差，縱使零售增速加快，並優於市場預期，惟很大程度受惠於五一長假因素，後續觀望6月能否承接增長勢頭。房地產投資跌幅進一步擴大，銷售金額及面積續錄較大的跌幅，即使在房策回暖的背景下，行業下行壓力延續，續拖經濟後腿。

另外，美國聯儲局年內料僅減息一次，且存不確定性，加上近期歐洲政治選舉危機，避險需求支撐美匯指數企穩在105之上。港股方面，預計資金流入個別主題炒作，短期留意三中全會，以及人工智能（AI）應用帶動智能手機及電腦換機需求。

公司目標2025年將清潔能源裝機佔比由2023年的75%，調高至90%；派息比率不低於50%，2024財年預測股息率5.4厘。現價對應2024財年預測市盈率約9倍，與5年平均水平相若，估值合理。該股向上阻力位4.31元，支持位為3.32元，昨收報3.87元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）