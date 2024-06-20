券商點股：煤價回落利好火電企盈利
A股表現乏力，內地5月經濟數據表現參差，縱使零售增速加快，並優於市場預期，惟很大程度受惠於五一長假因素，後續觀望6月能否承接增長勢頭。房地產投資跌幅進一步擴大，銷售金額及面積續錄較大的跌幅，即使在房策回暖的背景下，行業下行壓力延續，續拖經濟後腿。
另外，美國聯儲局年內料僅減息一次，且存不確定性，加上近期歐洲政治選舉危機，避險需求支撐美匯指數企穩在105之上。港股方面，預計資金流入個別主題炒作，短期留意三中全會，以及人工智能（AI）應用帶動智能手機及電腦換機需求。
中國電力上望4.31元
個股推介方面，中國電力(02380)去年純利為26.6億元人民幣，按年增長7.2%。受惠於煤價回落，火電板塊扭虧為盈。煤價中線下行趨勢延續，火電盈利延續復甦路徑明確。另一邊廂，受累於降雨量不足，水電業務錄虧損，惟今年首4個月來水明顯改善，有助盈利修復。
公司目標2025年將清潔能源裝機佔比由2023年的75%，調高至90%；派息比率不低於50%，2024財年預測股息率5.4厘。現價對應2024財年預測市盈率約9倍，與5年平均水平相若，估值合理。該股向上阻力位4.31元，支持位為3.32元，昨收報3.87元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：