股市估市：日股夏季有望再創新高

日經平均指數近月在38,000至39,000點區間上落，符合預期。基於受惠日本個人消費和企業資本支出等的內需復甦，加上日本企業利潤率改善推升股本回報率，皆令日股有機會在夏季重拾升勢，並再創新高。

日本長期及兼職員工薪金明顯趨升，扣除通脹後的實際工資也將回升。今年的勞資談判取得5%加薪幅度預示，包含中小企的日本月度勞動力統計的薪金升幅或約4%，由於核心通脹按年升幅預計將回落至2%左右，主要由於消費品價格放緩，實際工資因此或在下半年回升。

企業資本支出復甦迹象愈來愈明顯。勞動力短缺令企業優先考慮提高生產力，東京證券交易所要求公司利用超額現金。截至今年5月30日，財務省數據顯示日企仍持有近5萬億日圓自由現金流，規模為1960年以來高位，提高企業價值作為企業管治改革計劃的一部分，以及通縮轉向通脹降低企業持有現金而非投資的動機，將帶動日本資本支出復甦。

提早買入內需主導行業 在4月發布的日本央行短觀報告指出，資本支出錄得增長，尤其軟件投資，截至2025年3月財年的資本支出預算按年增長4.5%（2024財年為10.2%），僅軟件投資（包括金融機構）已增長9.8%（2024財年為10.3%)。不過，企業通常在6月份的短觀報告中會上調3月份的資本支出預算，2018年以來均顯示6月調查的短觀報告資本支出預算，皆大幅高過3月調查結果。若6月份的調查顯示資本支出被大幅上調，將進一步提振市場對資本支出復甦預期。

日股最近因令市場失望的盈利指引而轉弱，但如果7月下旬開始公布的4至6月企業業績證實盈利表現優於指引，屆時將支持日股表現。如果日本經濟復甦比其他主要經濟體更強，以國內需求為導向的行業應會跑贏大市。當環球股市持平或下跌，而日股跑贏環球股市時，往績顯示零售、食品、媒體和休閒等內需主導行業往往跑贏大市。投資者或可在現水平吸納日股，提早部署內需及資本開支復甦提振企業盈利轉強的升市機會。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪