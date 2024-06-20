恒珀折實平均呎價萬八

恒和地產發展總監潘碩衡表示，首批單位定價貼市，按照項目位置及質素而釐定售價，現樓示範單位將於發售當日對公眾開放。首批包括16伙一房戶及14伙兩房戶，實用面積262至462方呎。

入場費513萬

價單提供3項付款計劃，60天即供可享16%折扣，折實價513.2萬至1,032.4萬元，折實呎價至17,107至23,357元。售價及呎價最低單位均為6樓B室，實用面積300方呎。發展商指出，價單會提供上限為4.25%的印花稅優惠，以及同日購入多於一伙有額外2%折扣。若連同上述兩項優惠計折扣逾18%，一房入場費約489.8萬元，兩房入場費約757.4萬元。