Campton全層車位賣8380萬

發展商續出售非核心物業套現。萬科香港旗下長沙灣The Campton的全層公眾停車位，以8,380萬元登記沽出，較早前叫價低約四成。

上述全層停車場位於項目的一樓，提供共70私家車車位及7個電單車車位，2022年時推出市場以整批形式放盤，車位租客不限於項目的住戶。據悉，當時意向售價約1.4億元，最新成交價低約7,620萬元。據了解，新買家近年曾購入九龍東工廈單位。

有長情舖位業主沽貨。荃灣川龍街31至33號安樂樓地下B號舖，以2,500萬元登記售出，物業買入約54年，大幅升值約337倍。該舖建築面積約500方呎，租客為海味店，原業主於1970年底僅以7.4萬元買入上址，新買家為投資者。

泓傲32樓4717萬成交 另方面，由麒豐資本發展的觀塘鴻圖道32號商廈項目泓傲已屆現樓，其中32樓全層單位，面積約5,360方呎，率先連命名權及一個廣告牌以約4,717萬元成交，平均呎價約8,800元。

此外，美聯工商蕭俊傑表示，獲業主委託代理出售屯門建泰街6號恆威工業中心A座高層單位，物業建築面積約2,302方呎，業主意向售價約782.6萬元，呎價約3,400元。資料顯示，同座一個低層單位，面積約1,584方呎，今年以約478萬元易手，呎價約3,018元。