二手樓冧價不斷

太古城3年平四成 美景花園7載新低 樓市轉趨淡靜，市場平價盤才有承接，以致近期各區屢現跌價個案。鰂魚涌太古城套三房勁劈逾560萬元售出，較3年前同類高位賣平超過四成，樓價蒸發逾千萬元。青衣美景花園兩房售價低至310萬元，價格亦於3年急跌近三成半，並創屋苑約7年新低價。

中原李百達表示，太古城紫樺閣低層B室，實用面積約1,015方呎，以1,850萬元放盤，因早年買入價較低，故願大幅減價出售，最終減價逾三成，成交價1,288萬元，呎價約12,690元。

資料顯示，該座中層同室單位於2021年做價約2,300萬元，相比下是次做價低約1,012萬元，幅度約44%。不過，當時售出的中層戶享有海景，剛易手單位屬於低層，海景被遮擋，只望公園景致，故做價有較大差異。

新界二線屋苑跌價同樣嚴重，利嘉閣朱偉雄指出，上述美景花園9座中高層G室，實用面積約329方呎，放盤約一星期，減價約40萬元售出，呎價約9,422元。據了解，單位仍是當年發展商「原汁原味」裝修，內籠較殘舊，亦有漏水問題。

海栢花園541萬沽 跌25% 該美景花園單位的銀行網上初步估價約384萬元，是次做價較估價大幅低出近兩成。若相比對下數層的同室戶，面積景觀相同，2021年售價為475萬元，是次更跌價約34.7%。

中原胡耀祖表示，馬鞍山海栢花園3座低層D室兩房戶，實用面積約389方呎，以541萬元易手，呎價約13,907元。資料顯示，同座中層D室於2022年做價約725萬元，相比之下，最新個案約兩年跌價約25.4%。

昇薈傳貶19% 呎售萬元 此外，部分低價沽貨業主更要損手離場。市場消息稱，東涌昇薈8座中層A室，實用面積約1,033方呎，套三房設計，新近以約1,060萬元轉售，呎價約10,261元，料為項目今年呎價低位。據悉，原業主於2021年7月以約1,310萬元購入上址，持貨不足3年帳面虧蝕約250萬元，貶值約19.1%。

中原張兆辰表示，同區映灣園11座低層B室，實用面積約748方呎，三房連套房間隔，減價38萬元，以700萬元成交，呎價約9,358元。根據成交資料，一個較上址樓層更低的B室，2020年售價約830萬元，反映今次層數更高，但售價卻低約130萬元。

二手市場頻現跌價買賣