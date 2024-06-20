簡訊一覽
●香港證監會公布，截至今年3月底止全年度虧損2.97億元，較前一個財年虧損一億元有所擴大；收入18.34億元，按年跌5.55%。
●冠忠巴士(00306)預計，截至今年3月底止年度錄綜合除稅前盈利約7,000萬元，較2023年度錄除稅前虧損約1.42億元由虧轉盈。
●香港興業(00480)截至3月底止年度蝕4.68億元，較2023年度賺4.55億元轉虧，且停發末期息。
●中國鐵塔(00788)於6月14日遭新加坡主權財富基金GIC於場內以平均價每股1.0393元減持1.16億股，持股量由7.15%降至6.9%。
●中國銀行(03988)宣布成功發行全球首批共建「一帶一路」可持續發展債，由澳門、匈牙利和巴拿馬3家境外分支機構同步發行，幣種涵蓋美元及人民幣，規模合計等值9.4億美元（約73.32億港元）。
●國泰航空(00293)披露，今年首5個月載客量按年增40.7%至882.18萬人次，載貨量增10.2%至59.48萬公噸；單計5月載客量升18.4%至167.85萬人次，載貨量升10.2%至12.1萬公噸。若計及香港快運，首5月載客量達1,120萬人次。
●香港金融管理局公布，中國人民銀行在港發行6個月期人民幣央行票據，發行額200億元人民幣，申請額518.6億元人民幣，票面息率定於2.59厘。
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