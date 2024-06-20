英偉達市值超微軟封王 股價看升47％

英偉達股價大幅上揚

目前對英偉達前景最樂觀的分析員，是來自Rosenblatt Securities的高級研究分析師Hans Mosesmann。他予英偉達較當下股價高47.51%的一年目標價；預計未來其軟硬件的優勢結合，將會推動該公司未來銷售繼續增長，為估值帶來支撐。不過，金融研究公司晨星（Morningstar）的觀點相對保守，認為英偉達的合理估值大約落在每股105美元。

栢能擬撤港轉星上市 股價飆 晨星分析師Brian Colello指，英偉達在未來一段時間股價表現都會繼續與AI主題掛鈎，無論是好是壞；又預期雲服務公司會繼續加大AI硬件設備的投資，購買更多晶片。英偉達極高的估值，很大程度上取決於能否在這方面繼續保持領先，及能夠領先多久。

美傳促日荷收緊對華晶片出口 隨着半導體產業鏈的地位愈來愈重要，有消息指美國正打算推動盟友進一步限制向中國提供晶片生產設備。外媒引述消息指，美國商務部正尋求說服日本、荷蘭擴大晶片設備出口管制名單，在該管制名單上新增11家中國公司。