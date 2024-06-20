英偉達市值超微軟封王 股價看升47％
靠人工智能（AI）潮流崛起的英偉達（Nvidia）趕在周三美股休市前，成功登頂全球市值最大上市公司。該公司於周二美股收市時，市值達3.34萬億美元，再創歷史新高，擠下原本排第一的微軟（Microsoft）。一些小型券商亦大幅上調英偉達的目標價，最樂觀的預測甚至到了200美元，相當於接近5萬億美元的市值。市場如此狂熱，與當年騰訊控股(00700)獲吹捧上望千元大關的情景有幾分相似！
目前對英偉達前景最樂觀的分析員，是來自Rosenblatt Securities的高級研究分析師Hans Mosesmann。他予英偉達較當下股價高47.51%的一年目標價；預計未來其軟硬件的優勢結合，將會推動該公司未來銷售繼續增長，為估值帶來支撐。不過，金融研究公司晨星（Morningstar）的觀點相對保守，認為英偉達的合理估值大約落在每股105美元。
栢能擬撤港轉星上市 股價飆
晨星分析師Brian Colello指，英偉達在未來一段時間股價表現都會繼續與AI主題掛鈎，無論是好是壞；又預期雲服務公司會繼續加大AI硬件設備的投資，購買更多晶片。英偉達極高的估值，很大程度上取決於能否在這方面繼續保持領先，及能夠領先多久。
另邊廂，作為香港唯一英偉達「影子股」、生產電腦顯示卡的栢能集團(01263)股價昨升27.25%，收報5.09港元。該公司前晚發盈喜，料上半年純利不少於1.5億港元，較去年同期大增。背後原因為毛利率改善，包括圖像顯示卡需求改善、銷售及市場推廣開支減少等。栢能亦宣布，因應業務策略及發展，正考慮以介紹形式到新加坡證券交易所主板上市，並擬申請撤銷在港上市。
美傳促日荷收緊對華晶片出口
隨着半導體產業鏈的地位愈來愈重要，有消息指美國正打算推動盟友進一步限制向中國提供晶片生產設備。外媒引述消息指，美國商務部正尋求說服日本、荷蘭擴大晶片設備出口管制名單，在該管制名單上新增11家中國公司。
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