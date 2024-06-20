日5月出口增13.5%勝預期 逾年半最勁

日圓貶值利好日本出口，當地財務省公布，5月份出口按年增13.5%，不但連升6個月、勝市場預期的12.7%，更創下2022年11月以來最大增幅。然而，圓匯貶值也使進口物價上升，令同月進口顯著增長9.5%，符合預期；貿易逆差1.22萬億日圓（約604億港元），按月升達1.61倍。

貨物輸美漲23% 赴歐降 上月日本汽車出口表現亮麗，增長13.6%；其他出口增加的產品尚包括半導體製造設備和電子元件。按地區劃分，日本對美國的出口增長23.9%，對中國的出口增長17.8%，對歐盟的出口下降10.1%。日本股市方面，昨日初段最多升315點，日經平均指數曾高見38,797點，惟尾市窄幅上落，升幅收窄至88點或0.23%，報38,570點，為連續兩日高收。日圓匯價靠穩，兌每美元見157.83；每百日圓兌4.94港元。

日本央行公布4月會議紀錄，委員們關注日圓疲軟影響。其中一名委員指，日本央行必須在沒有任何預設的情況下，仔細審查企業是否有可能重新透過提價來轉嫁進口成本上漲。各委員同意，外匯是影響經濟、物價的關鍵因素之一，如前景和風險發生變化，日本央行必須採取貨幣政策應對。

至於何時加息，有委員提出，如果基礎通脹繼續走出央行目標，而部分原因是日圓疲弱的話，貨幣政策正常化的步伐可能需要加快。

央行：不排除下月加息 日本央行上周五議息後維持利率於零至0.1厘的區間不變，亦不如市場預期般減購國債。行長植田和男日前指，央行或根據數據在7月加息，但購買國債與升息是兩件事。央行前理事清水季子認為，植田對通脹前景有信心，現階段通脹數據稍為好轉，特別是服務通脹數據，相信這令央行更有信心加息，並有機會在今年內實行。