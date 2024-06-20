英上月通脹2% 3年首達標仍存憂

英國物價轉趨穩定，但隱憂仍存。當地的國家統計局（ONS）公布，消費物價指數（CPI）由4月的2.3%，回落至5月的2%，符合市場預期，也是過去3年以來首次達到中央銀行的通脹目標，或有利於下月初舉行的議會選舉，為執政保守黨挽回部分民意支持。英鎊匯價昨日曾升0.19%至1.2731美元，或兌9.94港元。

服務業升幅大 難減息 上月通脹回落，主要由食品、非酒精飲料、康樂和傢俬價格下跌所帶動。扣除波動較大的食物和能源價格後的核心通脹，雖然由4月的3.9%放緩至5月的3.5%，但仍處於較高的水平。投資管理公司普徠仕（T Rowe Price）的經濟師Tomasz Wieladek提醒，「英國抗通脹的戰爭尚未獲勝」，這是因為服務業通脹上月仍高達5.7%（前值為5.9%），表明通脹仍未走上持續回落的軌道。

服務業通脹持續強勁，主要是由機票、住宿和通訊價格高增長所造成。經濟師Rob Wood表示，如加上工資的強勁增長，意味着英倫銀行或不能在8月啟動減息。英倫銀行將於今天公布議息結果，截至本文截稿前，市場認為利率會維持5.25厘不變。

PPI一年高 樓價續揚 另外，上月英國生產者投入價格指數（input PPI）按年跌0.1%，前值經修訂至跌1.4%。按月比較則無起跌，高於市場預期的轉跌0.3%，前值經修訂至升0.8%。至於出廠價格指數（output PPI）按年升1.7%，前值升1.1%；按月則轉跌0.1%，低於市場預期升0.1%，前值經修訂至升0.3%。截至5月底止，英國投入及出廠PPI按年升幅均屬去年5月以來最高。

樓價方面，ONS公布，4月全英平均樓價按年升1.1%，至28.1萬英鎊（約279.3萬港元），為連續兩個月上升，升幅較3月的0.9%擴大。按地區劃分，首都倫敦4月樓價雖然按年跌3.9%，但仍然是全英之首，平均樓價為50.188萬英鎊（約498.84萬港元），英格蘭南部以均價37.5萬英鎊（約372.73萬港元）排第二，按年跌0.4%。英格蘭東部同期則升0.4%至33.54萬英鎊（約333.37萬港元）。