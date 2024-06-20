中歐車企傳開會 促反擊歐盟徵稅

中國產業升級的重要法寶——電動車在拓展海外時，慘遭歐盟加徵關稅。為此，中國商務部據報在北京與中資和歐資車企舉行閉門會議，商討如何向歐盟施壓，促使歐方撤回關稅。席間中國汽車業界促請政府對歐盟進口大排氣量燃油引擎汽車加徵關稅作為還擊，而歐洲車企也反對歐盟的關稅，期望中歐雙方盡快開啟談判，避免貿易摩擦升級。

滙豐環球研究恢復對吉汽的研究，給予「買入」評級，目標價10.9元。該行承認過去高估了吉汽在價格戰下的平均售價及利潤率堅韌程度，但強勁的電動車周期令公司今年首5個月的銷量勝原先預期，現價已反映利潤率的隱憂，預計公司下半年有兩至3款新車推出，可望給現有車款推動銷量上升、更佳產品組合及電動化水平。

不過，比亞迪既要面對出海時的攻擊，又要投放精力應對「內部矛盾」。其品牌及公關處總經理李雲飛昨於個人社交平台帳號發文，稱公司近期收到多方提醒，關於「某車企」使用「黑公關手段」貶低、詆毀比亞迪的產品和品牌，遂向全社會搜集相關線索和證據，整理後會上報執法等部門，經查證屬實後，爆料者可獲20萬至500萬元人民幣的獎賞。