電商網購節報捷 小米銷售破頂股價飆
內地科企巨擘昨普遍因「618」網購節銷售報捷而上揚。其中，小米集團(01810)於社交平台公布，618期間旗下全渠道累積支付金額，亦即商品交易總額（GMV），突破263億元人民幣，刷新集團歷年大型促銷活動紀錄。小米股價昨收升6.32%，報18.48元。
此外，集團指旗下小米手機的銷量及銷售額，在京東、天貓、拼多多、抖音及快手等電商平台上均位列第一，而主打「高性價比」的Redmi K70手機更是國產手機銷量第一位。
高盛嗌買 予目標價23元
投資大行高盛推算，小米於「618」網購節的GMV較去年「雙11」高出17%；又認為相關節日提高小米收入，料智能手機及物聯網第二季收入按年增長9%，按季更升13%，因而予其目標價23元，評級「買入」維持。
其他電商方面，京東集團(09618)稱截至6月18日晚上11時59分，年中購物優惠活動的成交額及訂單量齊創新高，有逾5億用戶落單，京東直播訂單量按年增長逾兩倍。而累計成交額逾10億元人民幣的品牌有83個，另有逾15萬個中小商家銷售增長逾50%。
阿里巴巴(09988)指，旗下中國商業業務淘天集團在大型購物優惠活動期間，有365個品牌的成交額突破億元人民幣，逾3.6萬個品牌成交額翻倍。
交銀估阿里京東增長復甦
交銀國際最新發表報告，提及內地貨架電商平台日均活躍用戶數量於5月20日至6月3日期間，錄雙位數按年升幅，高於內容平台的中單位數升幅。不過，整體而言，內地電商平台仍面對較激烈的價格競爭，故該行維持對今年下半年電商行業景氣的看法，預期拼多多及抖音將持續取得更多市場份額，阿里及京東將呈現增長復甦的趨勢，當中京東表現可跑贏社會消費品零售額增長，阿里料恢復轉為正增長。阿里及京東股價昨同樣升逾2%，分別收報74.2元及115.2元。
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