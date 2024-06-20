電商網購節報捷 小米銷售破頂股價飆

此外，集團指旗下小米手機的銷量及銷售額，在京東、天貓、拼多多、抖音及快手等電商平台上均位列第一，而主打「高性價比」的Redmi K70手機更是國產手機銷量第一位。

交銀估阿里京東增長復甦

交銀國際最新發表報告，提及內地貨架電商平台日均活躍用戶數量於5月20日至6月3日期間，錄雙位數按年升幅，高於內容平台的中單位數升幅。不過，整體而言，內地電商平台仍面對較激烈的價格競爭，故該行維持對今年下半年電商行業景氣的看法，預期拼多多及抖音將持續取得更多市場份額，阿里及京東將呈現增長復甦的趨勢，當中京東表現可跑贏社會消費品零售額增長，阿里料恢復轉為正增長。阿里及京東股價昨同樣升逾2%，分別收報74.2元及115.2元。