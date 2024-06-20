虛銀WeLab重組後釋潛力 望明年扭虧

本地虛銀又有新動作！WeLab Bank（匯立銀行）於今年6月初完成重組，同系網上貸款平台WeLend成為該行全資子公司，行政總裁李家達認為，重組後能夠釋放增長動力，該行用戶規模增至65萬人，受惠資金成本降低，預期未來5年將產生8億元的額外淨利潤，有信心於2025年實現盈利，成為香港首批轉虧為盈的數碼銀行。

目標年底存款達80億 李氏透露，合併後該行淨利息收入飆升，每月新做貸款規模增至全港銀行第四，使淨息差（NIM）錄得3倍增長；目前WeLab Bank與WeLend的貸款餘額比例約為1比2。該行存款金額3年間增長3倍，至逾60億元，目標今年底增到80億元，他指，目前約一成資金為活期及儲蓄存款（CASA），將推更多高息活期存款優惠吸客。

該行財富管理業務推出兩年，今年首5個月總投資金額為去年全年的4倍；未來將研究進軍中小企，以及Web3相關業務。

另外，同系第二間數碼銀行Bank Saqu於去年11月在印尼開業，WeLab集團行政總裁龍沛智表示，該行半年間已吸納100萬名客戶，當中60%客戶為多工創業者，該有助解決當地缺乏銀行服務的痛點。

評估東南亞發展機會 他又指，正積極評估東南亞市場的發展機會，集團於香港及印尼經營數碼銀行的經驗，吸引不少東南亞以至中亞企業商談合作。泰國下半年將開放數碼銀行牌照申請，龍透露有意參與，惟未有正式決定。同時，集團會擴展TaaS（技術即服務）業務，以創造新收入來源。至於集團會否上市一事，他坦言目前乃言之過早，會待本地新股市場恢復景氣再作考慮。