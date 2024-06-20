法興料內地新樓銷售再挫10%

中央近月雖然密密出招救內房，惟相關產業仍舊乍暖還寒。法興大中華區經濟學家林凱祺最新認為，倘若內地樓市要真正見底，就要租金回報率跟長年期國債孳息率看齊。她指出，雖然現時後者息率仍高於前者，惟長遠而言，內地國債孳息走向有機會重蹈日本覆轍，即經濟向下之時、債息同樣偏弱；一旦長期利率下降，樓價或會跌少一點。至於新屋銷售方面，該行估計有機會按年再跌7至10%，明年則有機會回穩。

保障房再貸款需多一萬億 另該行推算，內地早前推出的3,000億元人民幣保障性房屋再貸款仍未足夠，需要再多一萬億元人民幣，才可消化一定庫存，相關數目主要是集中內地100個城市而計算出來。

關於整體內地經濟走向，法興料內地今明兩年經濟增長分別為5%及4.7%，惟認為內地未來10年經濟都會放緩，主因去槓桿及人口減少所致。另該行認為，人行在維穩人民幣的前提下，今年餘下時間不會減息，同時看淡人民幣前景，料兌每美元年底見7.4算，明年甚或見7.45算。

另邊廂，中指研究院稱，內地房地產市場供求關係已發生重大變化，整體房地產市場仍處於調整階段，未來供需兩端政策有望繼續落地落實，促進市場預期修復。核心城市在政策優化、居民購買力較強等因素支撐下，房地產市場有望率先實現築底企穩，企業應抓住政策和市場窗口，深耕主流城市。

惠譽評級亞太區企業評等資深董事金泰倫昨預期，今年內房新屋銷售將下降15至20%，到8.3萬億至8.8萬億元人民幣；新屋銷售面積下降10至15%，介乎8億至8.5億方米，主因是最近趨勢表明，樓價下跌幅度較預測更大，尤其是一線城市的平均售價開始面臨更大下行壓力。