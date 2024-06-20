IMF滬設區域中心 加強亞太工作

雖然美國帶頭在國際上圍堵中國，但無法改變作為全球第二大經濟體的中國在國際的影響力日益增加。國際貨幣基金組織（IMF）和中國人民銀行昨宣布，將在上海市成立一個新的IMF區域中心，旨在進一步加強IMF在亞太地區的工作和夥伴關係。

深化與成員國交流 據介紹，該中心將成為一個促進研究工作的樞紐，為新興市場和中等收入國家就其關注領域提供政策參考；其將有助於IMF深化與該地區成員國及其他利益相關者的交流，包括國際金融機構、學術界、智庫、民間社會組織和私人部門。

同時，該中心也將與中國──IMF聯合能力建設中心（CICDC）合作，透過同儕學習等方式促進在該地區提供有針對性的能力建構活動。該中心將與CICDC坐落在同一地點，以最大限度地發揮協同增效作用，並與其他發揮各類職能的IMF區域中心及辦事處形成補充。

人行行長潘功勝表示，歡迎IMF在上海設立區域中心，相信上海區域中心將深化IMF與中國的合作，增強亞太區域國家間宏觀經濟政策交流與協調，推動維護全球與區域金融穩定。IMF總裁格奧爾基耶娃則稱，歡迎這一重要舉措，認為該中心將進一步加強IMF在充滿活力的亞太地區的工作，讓IMF更深入地理解成員國的觀點，並促進國際經濟合作。