華4大金融監管機構齊撐市

中證監推科創板八條 人行研擴M1統計範圍 中國資本市場6月份重頭戲昨於陸家嘴論壇揭幕，中證監主席吳清、人民銀行行長潘功勝、國家金融監督管理總局局長李雲澤及國家外匯管理總局局長朱鶴新4大金融監管巨頭如期現身，釋放有關金融領域監管與改革的重要信號。中證監昨打頭陣宣布，推出上海科創板的8項措施，包括優化新股發行定價機制，試點調整適用新股定價的高價剔除比例。

上海交易所負責人隨即指出，為進一步加大網下投資者（機構投資者）報價約束、引導理性報價，在科創板試點新股定價的高價剔除比例方面，將試點統一執行3%的高價剔除比例，目前實踐中的一般選擇按1%的比例執行。

中證監再接力發布「科創板八條」具體措施，主要涉及深化發行承銷制度，研究建立專業機構投資者「白名單」制度等。吳清指，科技創新是發展新質生產力的核心要素，下一步工作要壯大耐心資本，將與有關方面積極創造條件吸引更多中長期資金進入資本市場。

國務院辦公廳昨晚發布促進創業投資的新政，表明鼓勵長期資金投放，支持保險機構做好創投基金的投資。

A股仍偏軟 人幣續跌 不過，昨日滬深3大指數未見受惠提振A股的消息。滬綜指全日轉跌0.4%，收報3,018點，深成指更跌1.07%至9,219點，深圳創業板指數亦挫1.26%，報1,788點。至於獲政策加持的上海科創板，科創50指數隨大市收跌0.69%。兩市主板全日成交再縮至7,047億元（人民幣‧下同），外資透過滬深股通淨沽出72.35億元。

人民幣匯率走勢續下行，在岸價昨午4時30分收報7.257兌每美元，續創逾7個月低位，每百港元兌約93.22元人民幣，與金融貨幣數據表現一樣引起市場擔憂。惟潘功勝強調，將續堅持支持性的貨幣政策立場，也正研究中國未來貨幣政策框架。從貨幣供給量統計來看，內地狹義貨幣（M1）統計口徑在30年前確立，需考慮作出動態完善，個人活期存款及流動性很高甚至直接有支付功能的金融產品，從貨幣功能角度看，需研究納入M1統計範圍。

利率機制方面亦有改進空間，潘續稱，目前7天期逆回購操作利率已基本承擔主要政策利率的功能，其他期限貨幣政策工具的利率可淡化政策利率的色彩。如果考慮更大程度發揮利率調控作用，需給市場傳遞更清楚的利率調控目標信號，除明確主要政策利率之外，還需適度收窄利率走廊的寬度。在央行公開市場操作中逐步增加國債買賣一事，人行正與財政部加強溝通研究推動落實，但他指，將國債買賣納入貨幣政策工具箱，其定位是基礎貨幣投放管道和流動性管理工具；當前特別關注一些非銀主體大量持有中長期債券的期限錯配和利率風險。

探索險資買黃金產品 另外，人行部門發文稱，將研究推出上海國際金融中心進一步提升跨境金融服務便利化行動方案。李雲澤則透露，近期將同滬市政府推出加速上海國際再保險中心建設的實施意見，及積極探索保險資金試點投資上海黃金交易所黃金合約及相關產品。其他地區亦擴大支持金融機構落戶，深圳市羅湖區已發布支持金融業發展若干措施，持牌金融機構按行業分類可享最高5,000萬元的落戶扶持。

4大金融監管部門掌門人齊發聲