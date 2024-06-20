76%中小企估業務增逾4% 六成冀拓大灣區

大新銀行昨公布「中小企營商機遇調查2024」結果，發現本港中小企普遍對前景抱有信心。其中，逾七成受訪中小企認為未來12個月業務可增長4%或以上；近一半受訪中小企更認為未來12個月的業務增長可高達7%或以上。另外，近六成受訪者有意拓展大灣區市場。

大新銀行委託一家調研機構於今年4至5月訪問了近300家本港中小企，了解各家企業對於市場機遇、未來發展，以及環境、社會和治理（ESG）等範疇的看法。

電商成主要增長動力 調查結果顯示，76%受訪中小企認為未來12個月業務可增長4%或以上，48%更認為未來12個月業務可增長7%或以上，動力主要來自業務規模擴張（73%）及新產品和服務推出（73%）。業務發展方面，82%認為業務增長機會來自香港，46%認為來自大灣區（不包括香港）。

宏觀市場發展方面，受訪中小企認為電子商務（60%）、金融（56%）及領先科技（55%）產業將成為香港未來12個月的增長動力；大灣區（不包括香港）方面，3大增長產業為領先科技（68%）、消費（66%）及金融（65%）。

此外，58%受訪中小企有意拓大灣區市場，當中58%更認為未來12個月的業務增長可高達7%或以上。

在有意拓展大灣區市場的中小企中，有82%認為業務增長動力主要來自擴張業務規模，同樣有82%認為來自推出新產品和服務，而來自發展電子商貿則有81%。在這些中小企中，81%會考慮尋求銀行服務及支援，66%會關注跨境支付服務是否足夠。

視利率為最大挑戰 有關未來發展，56%中小企認為未來12個月的最大挑戰為利率，55%認為是外匯風險管理及資金成本；47%憂慮地緣政治。為了應對挑戰，68%中小企期望獲得風險管理策略如利率與外匯對沖等資訊；46%希望銀行能舉辦研討會或工作坊以發放實用資訊。另外，42%期望獲得更多ESG方面的基本入門指引。

大新銀行副行政總裁、高級執行董事兼集團個人銀行主管王美珍稱，明白中小企期望與時並進，開拓更多商機，亦有意涉足ESG以彰顯企業社會責任，但往往缺乏時間和資源了解並實踐相關標準，亦需要一些專業的協助和指導，故該行會繼續在不同範疇提供所需支援，近年便透過贊助多個為中小企而設的ESG相關教育項目，提升中小企對ESG的認知，鼓勵其參與可持續經濟轉型和認識低碳經濟趨勢中的挑戰和機遇。

港中小企對前景信心狀況