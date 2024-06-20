大華上調港全年經濟預測至升2.9%

大華銀行環球經濟與市場研究部於今年第三季展望指出，由於本港第一季本地生產總值增長改善，全年增長率可望處於政府預測範圍2.5至3.5%的中間水平，並將全年增長預測由2.5%上調至2.9%。該行大中華區環球金融主管李國基稱，仍密切監察各項風險，預期經濟增長在第二季放緩至2.3%，隨後在下半年反彈至3.3%。

聯儲或減息利淡美元 根據年初至今的通脹走勢，該行將今年香港整體通脹率預測由2.5%下調至2%，而政府官方預測為2.4%；並指港元銀行同業拆息已由去年底的高位回落，而過去兩個月資金流入港股的步伐明顯加快，有助港元銀行同業拆息進一步下降。根據歷史趨勢，當聯儲局在今年稍後開始落實減息時，香港和美國的息差可能會轉向利好港元。

港元拆息昨幾乎全線向上，隔夜拆息急漲44點子至4.30857厘，創近3周新高；與樓按相關的一個月拆息連升3天，報4.52881厘，為4月2日以來最高。

美元方面，今年第二季美元兌港元在7.8至7.84之間波動，該行認為這很大程度反映擔保隔夜融資利率和港元銀行同業拆息之間的息差走勢。李指有關息差現時為溢價（即美國利率高於香港利率），但隨着市場預期聯儲局9月開始減息周期，息差將變成折讓，令美元兌港元套息交易逐漸失去吸引力，可能重返7.75至7.85的中間水平。整體而言，該行更新美元兌港元的預測，由2024年第三季起的未來4季均為7.8。

該行續指，市場對聯儲局減息的預期反覆波動，但第二季迄今美元兌主要貨幣無大變動。整體來說，在預期聯儲局於9月和12月降息前，該行重申美元會在今年第三季開始再度走弱的觀點。

歐元英鎊望末季呈強 隨着聯儲局開始減息周期，美元逐漸走軟，該行預期主要貨幣兌美元將在今年底復甦。歐元兌美元、英鎊兌美元、美元兌日圓及澳元兌美元，預期於第四季分別為1.12、1.32、149及0.69。該行看淡美元後市的主要風險在於，若聯儲局今年維持利率不變，美國通脹將未能進一步回落。在歐央行和英倫銀行等其他主要央行或於下半年開始減息下，美元很可能在今年底前維持強勢。

惟該行補充，雖然大多數亞洲貨幣續受聯儲局利率「長期上升」的論調拖累，然而中國加強穩定經濟措施，有助限制人民幣的下行風險及避免跌勢擴至區內其他貨幣，亞洲部分央行亦加強採取緩和市場波動的行動。