瑞銀：瑞士財管中心地位恐被港取代

瑞銀（UBS）行政總裁安思杰（Sergio Ermotti）在瑞士一間大學演講時警告，如果瑞士政府對瑞信（Credit Suisse）的危機反應過度，瑞士的全球財富管理中心地位有機會被香港取代。

外媒引述安思杰表示，香港、新加坡及美國都正在積極爭奪瑞士的離岸財富管理龍頭地位，並且已取得重大進展。他又提到，香港的財富管理行業正以7.6%的複合年增長率擴張，預料至2027年將超越瑞士；新加坡則以9%的速度增長，並有望成為全球第三大財富管理中心。可見瑞士需確保當地銀行在全球具競爭力。

監管難阻瑞信信心崩潰 面對信貸危機，安思杰表示很大程度上支持瑞士改革金融體系的計劃，然而如政府採納收緊外匯儲備規定的提案，瑞銀將面臨大幅提高的資本要求。他認為包括瑞士金融管理局在內的監管機構未能阻止瑞信信心崩潰，而且嚴格的資本規則並不是最好的應對措施。

另邊廂，在瑞士反壟斷監管機構COMCO就瑞銀收購瑞信公開173頁文件後，瑞士金融監管機構FINMA昨發文稱，去年3月瑞銀在瑞士政府「強力介入」下收購同業瑞信的交易並無產生任何反壟斷憂慮，並指該宗併購並無在任何市場板塊消除有效競爭，將繼續從監管角度密切留意該宗併購案。FINMA發文後，瑞銀稱將繼續合併瑞信業務的工作。

這些建議沒有具體說明瑞銀需要額外增加多少資本金。瑞士聯邦委員會表示，根據現行規定，即使瑞銀的規模保持不變，到2030年，瑞銀就已經必須增加約10%的資本金。