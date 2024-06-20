內地ETF吸資3年漲3.7倍

交易所買賣基金（ETF）近年成為波動市況下的投資寵兒，金融研究公司晨星（Morningstar）表示，在2018至2023年期間，中國ETF資產管理規模年均增長率達40%，而近3年流入中國ETF市場的資金不斷創新高，單計去年，流入金額達6,043億元（人民幣‧下同），較2021年的1,272億元大增3.75倍。

亞太資管規模望超歐 該行指出，截至去年底，中國共有870隻ETF，當中96%為股票ETF，而中國ETF市場的資產管理規模達1.82萬億元，較2020年底時的資產管理規模增長逾一倍。

該行提到，中國的股票ETF在過去3年，其資金流入和資產管理規模均創歷史新高。去年流入5,756億元，遠超2019至2022年的流入總額。不過，固定收益ETF發展較緩慢，現時僅得17隻產品，去年亦只得198億元資金流入。截至去年底，固定收益ETF的資產管理規模為719億元。

另有外媒分析指，目前中國的ETF資產管理規模約佔其國民生產總值（GDP）的2%，而美國的可比數據接近30%，兩者的差距凸顯了亞洲新興市場ETF的增長潛力，相信在中國和印度的推動下，亞太地區ETF的資產管理規模有望在2028年之前超越歐洲。