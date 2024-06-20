產經

國家隊增持港股 恒指飆514 中特估彈起

恒指昨日受捧，成交額更回升至過千億元規模。（中新社圖片） 恒指昨日受捧，成交額更回升至過千億元規模。（中新社圖片）
恒指昨日受捧，成交額更回升至過千億元規模。（中新社圖片）
國新投資掃央企紅利ETF 研北水人幣入市
昨日「國家隊」國新投資出手買入追蹤港股的交易所買賣基金（ETF），加上市場憧憬陸家嘴論壇會有利好消息出台，帶挈恒生指數扭轉3日跌勢，收飆514點或2.87%，一舉收復50天（現處18,008點）、10天（現處18,171點）和25天線（現處18,383點）。「中特估」概念股受追捧，全日成交額亦回升至過千億元規模，達1,127.98億元，按日勁增22.09%。
國新投資繼去年12月增持中證國新央企科技類指數基金後，昨日宣布認購3隻發行中的中證國新港股通央企紅利ETF，即間接買入在港上市的央企股份。儘管未有披露認購金額，但指出堅定看好港股上市央企。有關消息傳出，隨即利好市場氣氛。
恒指一開市便重上萬八關口，高開140點，報18,056點，升幅一度縮至123點，低見18,039點，但萬八點關有支持，其後最多抽高533點，高見18,448點，最終收市報18,430點。國企指數升219點或3.45%，報6,587點；科技指數升135點或3.65%，報3,832點。
三桶油做好 B站抽高19%
「三桶油」是中證國新港股通央企紅利指數的主要權重股份，加上國際油價向上，中國海洋石油(00883)升5.82%，再創歷史新高；中國石油(00857)及中國石油化工(00386)分別漲4.52%及3.41%。
藍籌股幾乎全線做好，僅得海爾智家(06690)及萬洲國際(00288)下跌，跌幅不足1%。聯想集團(00992)大升9%，是表現最強勢藍籌。
科網股有份帶動大市，騰訊控股(00700)曾重上390元，最終收報389元，升3.18%；獲券商唱好的嗶哩嗶哩（B站，09626）抽高18.96%，是表現最好科技指數成分股。
加強支援內企赴港上市
事實上，中港兩地往來更頻繁，中國證監會在4月時表示，將支持人民幣櫃台納入港股通。財經事務及庫務局局長許正宇在陸家嘴論壇上指出，現正與內地監管機構緊密磋商，將人民幣櫃台連到港股通，讓內地投資者可以直接以人民幣交易在港上市的人民幣股票。
中國證監會副主席方星海於同一場合表示，自從去年3月底監管上市備案辦法發布以來，中國企業到境外上市非常活躍。截至周二，共有158家企業就境外上市備案，其中有85家是到香港上市，73家到美國上市。他又指，在備案過程中，今後仍要特別強調加大對融資額較大、科技創新實力強的企業到境外上市，要盡快予以備案，在支援內地企業到境外上市時，更多到香港上市。
研放寬深創板交易資格
此外，香港證監會在年報中披露，將探討放寬投資者透過股票市場交易互聯互通機制，買賣深圳創業板股票的資格。香港及內地的證券交易所和結算所現正緊密合作，為大宗交易（非自動對盤交易）納入股票市場交易互聯互通機制擬訂實施細則。
嗶哩嗶哩獲券商唱好，股價昨勁升。嗶哩嗶哩獲券商唱好，股價昨勁升。
嗶哩嗶哩獲券商唱好，股價昨勁升。
恒指年內表現恒指年內表現
恒指年內表現
中證國新港股通央企紅利指數權重中證國新港股通央企紅利指數權重
中證國新港股通央企紅利指數權重
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc