國家隊增持港股 恒指飆514 中特估彈起

國新投資掃央企紅利ETF 研北水人幣入市 昨日「國家隊」國新投資出手買入追蹤港股的交易所買賣基金（ETF），加上市場憧憬陸家嘴論壇會有利好消息出台，帶挈恒生指數扭轉3日跌勢，收飆514點或2.87%，一舉收復50天（現處18,008點）、10天（現處18,171點）和25天線（現處18,383點）。「中特估」概念股受追捧，全日成交額亦回升至過千億元規模，達1,127.98億元，按日勁增22.09%。

國新投資繼去年12月增持中證國新央企科技類指數基金後，昨日宣布認購3隻發行中的中證國新港股通央企紅利ETF，即間接買入在港上市的央企股份。儘管未有披露認購金額，但指出堅定看好港股上市央企。有關消息傳出，隨即利好市場氣氛。

恒指一開市便重上萬八關口，高開140點，報18,056點，升幅一度縮至123點，低見18,039點，但萬八點關有支持，其後最多抽高533點，高見18,448點，最終收市報18,430點。國企指數升219點或3.45%，報6,587點；科技指數升135點或3.65%，報3,832點。

加強支援內企赴港上市 事實上，中港兩地往來更頻繁，中國證監會在4月時表示，將支持人民幣櫃台納入港股通。財經事務及庫務局局長許正宇在陸家嘴論壇上指出，現正與內地監管機構緊密磋商，將人民幣櫃台連到港股通，讓內地投資者可以直接以人民幣交易在港上市的人民幣股票。

中國證監會副主席方星海於同一場合表示，自從去年3月底監管上市備案辦法發布以來，中國企業到境外上市非常活躍。截至周二，共有158家企業就境外上市備案，其中有85家是到香港上市，73家到美國上市。他又指，在備案過程中，今後仍要特別強調加大對融資額較大、科技創新實力強的企業到境外上市，要盡快予以備案，在支援內地企業到境外上市時，更多到香港上市。

研放寬深創板交易資格 此外，香港證監會在年報中披露，將探討放寬投資者透過股票市場交易互聯互通機制，買賣深圳創業板股票的資格。香港及內地的證券交易所和結算所現正緊密合作，為大宗交易（非自動對盤交易）納入股票市場交易互聯互通機制擬訂實施細則。

嗶哩嗶哩獲券商唱好，股價昨勁升。 恒指年內表現 中證國新港股通央企紅利指數權重