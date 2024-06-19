世界難撈成常態 港挺金融講實效

香港落實打風不停市安排，9月23日起實施，港府強調是要與深圳和上海看齊，對接好兩地金融市場運作。老實說，年中出現惡劣天氣的次數不會太多，一般而言，交投難與正常交易日相比，相關安排是「看齊」其他市場的意義大於實際刺激交投作用，既是事在必行，只有落實執行。反觀今年以來香港的新股市場表現一再遜於預期，全球景氣都不好就成為「非戰之罪」的理由。可香港偌大的金融業生意一直走下坡，愈做愈縮，難留人才與錢財。要打破悶局，活化金融業，除了完善交易機制，港府得在吸引人才與資金方面交出更多實際的績效，始能確保逆境求存。

打風不停市的安排討論經年，最終落實。本來，打風期間交投多少各方都心裏有數，不停市的安排香港不會做不到，各方的討論點在於效益上是否須要去做。若然說是要跟上海及深圳看齊，那就毋須要再費神討論效益，要做就做，在人身安全大前提下，充分利用電子化交易，理順結算交收等各項安排。

交易機制完善了，理論上增強國際競爭力，但實際上的效益多大，還須視乎港府各項支持金融市場發展的措施成效有多大，否則更好的平台，也無法發揮最佳效益。就如今年以來的新股市場，至今仍然是沒大起色，而這個情況已維持以年計了，更具實力的業者，都難以這般無了期地等待市況復甦，裁員、削減經營規模，是少不免的應對方法。生意愈做愈縮，機會少了，人才與錢財來港的意欲亦會持續低迷。如是者，即使周六、日都「不停市」，意義何在？

最新的調查顯示，星港競爭，新加坡再次過香港頭。無他，香港如今身處中美博弈的大局，受地緣政治風險的影響前所未有，與其跟區內競爭對手爭日子之長短，倒不如多花心神去調整發展戰略，適應新的環境，應付新的挑戰，發掘新的機遇。

事實上，香港得接受一個現實，就是中國已成為全球第二大經濟體，與美國的競爭白熱化是不可避免。全球化分裂之下，資金利益重新洗牌，香港過去所沿用的「國際化」定義亦得重塑，以變應變，免得變成「豬八戒照鏡」，裏外都不是人！跟緊中國國策，拓展東盟、中東等資金進場，市場正翹首以待，等港府財金官員與香港交易所大員盡快交出成績表來，能為淡靜的新股市場帶來一點漣漪，能夠真真正正引來新的資金參與和企業融資，才是香港資本市場如今最須要做到的事情。

過去，港股由外資主導，由投行保薦人，到參與認購的機構投資者，都是外資天下。如今中美博弈，外資在港退場，中資則補位，論企業與資金，中國都不缺乏，這也是美資至今仍不放棄中國資本市場部署的原因，畢竟作為全球第二大經濟體，隨着人民幣國際化推進，中國必須有一個活躍的資本市場來支持發展，而香港在引資和為中國資產定價方面的角色猶在，盡量爭取時間做好各項戰略部署，確保資本市場運作順暢，靜候中國資產翻身。