輪商精選：英鎊睇升留意10245
港股牛皮偏軟，輪場近日有部分投資者將目光投放於匯市產品尋找機會。繼上周每百日圓兌港元認購證及歐元兌港元認沽證見顯著資金流後，昨日英鎊兌港元認沽證亦獲投資者留意。
本周英鎊走勢為匯市焦點之一，英國於今日公布通脹數據，綜合經濟學家預期，料英國5月份消費物價指數（CPI）將錄得按年2%升幅，按月進一步回落0.3個百分點，將為近3年來首次跌至英倫銀行目標水平。惟市場目前預期，在英國7月舉行大選前，英倫銀行周四的議息會議將維持利率不變。
部署做淡考慮10277
市場同時關注英國國會選舉的不明朗風險，外媒報道，在上周五公布的民意調查中，執政保守黨的支持率跌至2021年初的最低水平，而工黨的領先優勢維持於20多個百分點之上。
英鎊走勢上，上周曾升抵1.28關口，兌港元曾升抵10算大關，創3月以來最高，惟其後反覆回吐，兌港元回試9.9算，於100天線暫見支持。如投資者部署英鎊兌港元反彈，可參考認購證10245，行使價10.5元，實際槓桿逾30倍，10月31日到期。如認為英鎊後市仍有下跌空間，可留意認沽證10277，行使價9.4元，實際槓桿近20倍，12月27日到期。
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