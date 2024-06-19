二手見紅：啟德月內4宗蝕讓 嘉匯一房僅賣648萬

新供應重災地區的二手樓價持續受壓。啟德6月至少4宗轉讓，全屬損手成交，包括嘉匯一房單位僅以648萬元成交，原業主約兩個月已連沽兩伙，樓價約7年貶值約6.7%。

市場消息透露，上址為1座高層G室，實用面積約372方呎，成交呎價約17,419元。原業主2017年一手購入，以「一約多伙」形式斥逾1,700萬元連購兩伙；另一個兩房單位於上月先以940萬元登記轉售，帳面合共蝕逾110萬元。

MALIBU劈21%易手 將軍澳日出康城半新盤MALIBU於6月已錄至少4宗蝕讓。美聯羅定康指，該盤3B座低層D室，實用面積約546方呎，兩房連梗廚設計，單位去年叫價888萬元，原業主見樓市前景難料，決定及早止蝕離場，議價後以700萬元沽貨，累減約21%，呎價約12,821元，持貨約6年帳蝕約78.8萬元，貶值約10.1%。

大埔白石角亦是近年入伙盤重災區。該行周南輝表示，嘉熙5座中層D室兩房戶，實用面積約502方呎，叫價700萬元，外區首置客以670萬元承接，呎價約13,347元，原業主2018年以921萬元購入，帳面蝕251萬元，跌價約27.3%。

中原黎宗文稱，大圍盛薈2座南翼低層A室套三房戶，實用面積約741方呎，議價後以1,069萬元成交，呎價約14,426元，約6年帳面蝕約41萬元。

君豪峰轉手貶396萬 港島樓蝕幅更顯著。美聯吳肇基表示，鰂魚涌君豪峰高層F室，實用面積約451方呎，兩房連儲物房間隔，議價後以約802萬元售出，呎價約17,783元。原業主於2018年6月以約1,198.56萬元購入，轉手帳面蝕約396.56萬元，貶值約33%。

此外，個別私人屋苑業主都願意損手出貨。晉誠地產李德鴻指，深井碧堤半島7座低層C室，實用面積約891方呎，套三房及工人套房間隔，叫價920萬元，減至878萬元成交，為同類型單位2016年4月後首見跌穿「9球」，呎價約9,854元，原業主持貨逾5年帳面蝕165萬元，樓價蒸發近16%。