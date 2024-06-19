銀主盤交投：天盛苑已補價362萬拍出 低估值33%

低市價物業被瘋搶，有拍賣行一口氣沽出7個銀主住宅及一個業主舖位，其中，天水圍居屋天盛苑一個650方呎大單位，僅以362萬元已補價自由市場價拍出，較銀行估值低約33.5%。

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，今次拍賣共有約80人出席，買家以用家為主。是次拍賣售出的銀主盤包括天盛苑R座中層2室，屬疑似事故單位，實用面積約650方呎，已補價自由市場開價320萬元，獲3組客出價，終搶高42萬元或約13.1%沽出，呎價約5,569元。個別銀行估值約544萬元，成交價低約182萬元。同場亦以自由市場開價460萬元，賣出牛池灣居屋嘉峰臺2座高層E室，較估價低約127萬元或約21.6%。

咸美頓大廈搶高14%沽 另外，場內拍出多個私宅銀主單位，其中，油麻地咸美頓大廈低層A室，實用面積約297方呎，開價218萬元，有兩組客競逐，終獲搶高32萬元或約14.7%，以250萬元拍出，呎價約8,418元。灣仔麗珊大廈高層B室亦以340萬元沽，呎價約10,658元。至於荃灣海濱花園4座低層A室海景戶，推拍價545萬元，最後以556萬元售出，呎價約9,537元。

港島半山亦有銀主盤賣出，西半山蔚晴軒低層D室以開價760萬元沽，呎價約16,927元，單位約3年貶值約148萬元。堅道堅都大廈高層E室銀主單位，連車位以1,200萬元沽，呎價約14,907元，較個別銀行估價低約205萬元或約14.6%。場內以450萬元沽出旺角太子道西利盛大樓地下A舖業主盤。