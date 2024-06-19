屯門新盤加推應市

NOVO LAND 3B期周六賣160伙 平均呎價1.18萬 發展商推盤步伐轉趨審慎，新鴻基地產( 00016 )旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，昨日原價加推價單3號，涉及80伙。同步公布本周六作首輪銷售，於首3張價單共314伙中，推出160伙發售，折實平均呎價約11,854元。

新地代理總經理陳漢麟指，價單3號折實平均呎價約12,206元，涵蓋32伙一房戶、26伙兩房戶及22伙三房單位，折實價370.26萬至848.21萬元，折實呎價約11,735至12,796元。因涉及不少高層戶，計及相關因素屬原價加推。

5日累收逾4000票 至於首輪將發售單位包括兩伙開放式戶、39伙一房戶、95伙兩房戶及24伙三房戶，折實價298.77萬至846萬元，折實平均呎價約11,102至12,796元。該批單位以定價計，市值逾9.5億元。當中，呎價最低單位為Fiskars第2B座5樓D室，為實用面積439方呎兩房戶，若採用180日付款計劃，計及提早成交及特別現金回贈後，售價約473.6萬元，呎價約10,790元。

銷售安排方面，出售當日上午10時開始銷售流程，會劃分A組及B組兩輪時段揀樓，優先的A組買家須購一伙三房戶，或兩至6伙。而B組買家可購一至4伙。陳漢麟預計，項目於過去5日已累收逾4,000張入票，當中七成屬用家。按首輪將發售單位計，暫錄超額認購逾24倍。首輪將於周四晚上8時截票。他又指，加拿大及歐洲等開始減息，相信減息周期已開始，物業保值能力和吸引力會更大。

YOHO Hub II售804萬 同系其他新界樓盤亦有承接。元朗站The YOHO Hub II昨售出第8座53樓B室兩房戶，實用面積436方呎，成交價804.87萬元，呎價約18,460元。大埔白石角雲滙第2期招標沽出11座21樓B5室兩房特色戶，實用面積465方呎，外連257方呎天台，以855.48萬元沽，呎價約18,397元，買家另可享約14%現金回贈。