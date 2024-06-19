●國際投資移民諮詢公司Henley & Partners公布的《2024年亨利私人財富遷移報告》（Henley Private Wealth Migration Report 2024）預計，今年有前所未見的12.8萬位百萬富翁將在世界各地遷移，超越去年所創下12萬人的紀錄，而中國再次將成為全球最多的百萬富翁流失國，預計今年的淨離國人數為1.52萬人（去年為1.38萬人）。