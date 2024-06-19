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●國際投資移民諮詢公司Henley & Partners公布的《2024年亨利私人財富遷移報告》（Henley Private Wealth Migration Report 2024）預計，今年有前所未見的12.8萬位百萬富翁將在世界各地遷移，超越去年所創下12萬人的紀錄，而中國再次將成為全球最多的百萬富翁流失國，預計今年的淨離國人數為1.52萬人（去年為1.38萬人）。
●美圖公司(01357)獲公司創始人、董事長及首席執行官吳澤源告知，彼於6月18日於場內以平均價每股約2.48元，購入公司100萬股，持股量增至12.69%。
●維珍妮國際(02199)預期，截至今年3月底止年度將錄純利及經調整純利（純利不包括重組成本）分別按年下跌不多於65%及30%，主要是銷售額下跌、內地廠房搬遷產生重組成本，以及加息下財務成本上升。
●嘉創地產(02421)截至3月底止年度賺4,006.9萬元（人民幣‧下同），按年跌78%；每股盈利7.9分，末期息每股兩港仙。
●健倍苗苗(02161)截至今年3月底止年度賺1.3億元，按年增加1.28倍；派末期息每股4.05仙。
●華潤電力(00836)5月售電量按年增6.7%，其中風電場售電量減2.7%，太陽能電站售電量增276.8%；首5個月累計售電量按年增5.7%，其中風電場及太陽能電站累計售電量分別增5.8%及209.9%。
●華為據報擬考慮從鴻蒙HarmonyOS系統的應用程式商店中交易進行抽成，收費或低於蘋果公司（Apple Inc.）及谷歌（Google）通常收取的30%佣金。
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