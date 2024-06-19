石油今年供應趨緩 或3載首見零增長

石油輸出國組織及盟友（OPEC+）早前同意延長大部分石油減產至明年底，能源諮詢公司Rystad Energy最新發表報告，料今年全球石油供應增長可能放緩，明年亦很大可能進一步減少，很難繼續完全對油價看跌。不過，國際油價昨曾表現偏軟，紐約期油及布蘭特期油各跌0.06%及0.07%，每桶報79.7美元及84.22美元。

Rystad Energy在報告中指出，根據OPEC+的最新預期，今年全球石油供應總量增長接近零，倘若成事，今年將是疫情爆發以來，亦即事隔逾3年來沒有出現石油供應增長的一年。

美銀估油價第三季下滑 至於投資大行美銀則持相反意見，指自2月以來，原油和油品庫存以不合季節的速度上升，倘若庫存持續快速增加，油價可能會在第三季受壓。此外，該行提及，今年首季全球石油需求按年減速至每日89萬桶，預期今季消費增長可能進一步放緩，因美國經濟指標表現參差。

除了石油，外界近年對液化天然氣（LNG）等能夠替代石油的產品亦愈趨重視，事關自俄烏戰爭爆發以來，相關燃料成為不少歐洲國家的能源替代方案，同時激活了市場的併購行動。

蜆殼傳購淡馬錫LNG資產 最新有傳國際石油巨企蜆殼（Shell）正敲定從新加坡政府投資旗艦淡馬錫手中收購LNG資產的交易，涉及淡馬錫旗下子公司Pavilion Energy擁有的LNG資產，一旦交易完成，蜆殼將成為新加坡最大的LNG供應商。

據悉，相關交易價值數以億計美元，低於淡馬錫最初尋求的資產出售價格。淡馬錫、蜆殼及Pavilion Energy不予置評。